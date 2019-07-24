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Pegasus çalışanlarından yeni şirket değerleri videosu

- Yeni şirket değerlerini yenilikçilik, insan odaklılık, hedef odaklılık, rekabetçilik, etkin ve verimlilik olarak çalışanlarıyla birlikte belirleyen Pegasus, bu değerleri çalışanlarının yer aldığı eğlenceli bir videoyla tanıttı

Pegasus çalışanlarından yeni şirket değerleri videosu
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İSTANBUL (AA) - Pegasus, çalışanlarıyla birlikte 2018 yılında çıktığı yeni değerler yolculuğunda, Pegasus’u Pegasus yapan ve onu geleceğe taşıyacak olan değerlerini yeniden tanımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus çalışanlarının katkısıyla gerçekleşen 6 çalıştay sonrasında yeni değerler yenilikçilik, insan odaklılık, hedef odaklılık, rekabetçilik, etkin ve verimlilik olarak belirlendi.

Pegasus, bu değerleri çalışanlarına eğlenceli bir videoyla tanıttı.

Pegasus çalışanlarının katkılarıyla çekilen ve bir rap şarkı eşliğinde dönen değerler videosunda, genel müdür ve üst yönetim dahil olmak üzere genel müdürlükten havaalanı çalışanlarına kadar her departmandan Pegasuslu şarkıyla birlikte ritim tutuyor ve dans ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Direktörü Dilara Oğur, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizi biz yapan, geleceğe taşıyacak, birlikteliğimizi güçlendirerek ve her alanda daha başarılı kılacak değerlerimizi çalışanlarımızla birlikte bir yıl süren titiz bir çalışma sonucunda yeniden tanımladık. Birlikte belirlediğimiz bu değerleri, çalışanlarımıza yine kendilerinin dahil olduğu eğlenceli ve dinamik bir videoyla tanıtmak istedik. Yeni değerlerimizle çok daha güçlü bir şekilde şirketimizi geleceğe hep birlikte taşıyacağız."



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