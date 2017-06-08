Pegasus kabin memuru uçuşta hayat kurtardı

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları Kabin Memuru Ömer Faruk Koca, uçuş sırasında 2 yaşındaki bebeğin hayatını acil müdahaleyle kurtardı.

Şirket açıklamasına göre, Pegasus Hava Yolları'nın 7 Haziran Çarşamba günü gerçekleştirdiği Beyrut-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşu sırasında, boğazına bir cisim takılan 2 yaşındaki bebeğin hayatını kabin memuru kurtardı.

Annenin yardım talebi üzerine yanlarına giden Kabin Memuru Koca, Heimlich manevrasını başarılı bir şekilde uygulayarak yaptığı acil müdahale sonucu bebeğin boğazındaki cismi çıkarmayı başardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Koca, "Her ne kadar istemesek de uçuşlarımız sırasında zaman zaman acil müdahale gerektirecek olaylarla karşılaşabiliyoruz. Çarşamba günü Beyrut uçuşumuzu gerçekleştirirken bir anne misafirimiz bebeği için yardım istedi. Bebeğin boğazına bir cisim takılmıştı ve morarıyordu. Aldığımız ilk yardım eğitimlerinde öğrendiğim Heimlich manevrasını uygulayarak bebeğin boğazına kaçan cismi çıkarmayı başardım" ifadelerini kullandı.

Koca, minik yolcunun tekrar normal nefes aldığını görmenin paha biçilemez bir mutluluk olduğunu dile getirdi.