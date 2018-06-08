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Pegasus, yeni uçağı "Bilge"yi teslim aldı

- Pegasus'un 100 uçaklık Airbus siparişi kapsamında teslim aldığı 19. ve Pegasus filosunun 77. uçağı olma özelliğini taşıyor

Pegasus, yeni uçağı

İSTANBUL (AA) - Yeni nesil çevreci motorlara sahip uçaklarla filosunu genişletmeye devam eden Pegasus Hava Yolları, 2018 yılında filosuna katılacak 10 yeni uçaktan üçüncüsü olan TC-NBU kuyruk tescilli "Bilge" isimli uçağı teslim aldı.

Pegasus'un açıklamasına göre, Fransa'nın Toulouse şehrinden hareket ederek İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'na iniş yapan Airbus A320neo tipi yeni uçak, Pegasus'un 100 uçaklık Airbus siparişi kapsamında teslim aldığı 19. ve Pegasus filosunun 77. uçağı olma özelliğini taşıyor.

Ortalama 5,7 yaş ile Türkiye'nin en genç filosuna sahip olan Pegasus'un filosunda 45 adedi Boeing B737-800, 1 adedi Boeing B737-400, 12 adedi Airbus A320-200ceo ve 19 adedi Airbus A320neo olmak üzere toplam 77 adet uçak bulunuyor.

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