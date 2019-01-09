Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar moda işçi dünya saat Bursa
AHT'yi bünyesine kattı
AHT'yi bünyesine kattı
Google'a soruşturma
Google'a soruşturma
Ankara'dan Roma'ya uçuş
Ankara'dan Roma'ya uçuş
3 yıldır tercih ediliyor
3 yıldır tercih ediliyor
Bir taşla üç kuş
Bir taşla üç kuş

Pegasus "Yılın Yerli Dijital Hava Yolu Şirketi" seçildi

- Pegasus, Uzak Rota 2018 Yılı Seyahat Teknoloji Ödülleri kapsamında iki ödül aldı

Pegasus
banner17

İSTANBUL (AA) - Pegasus, Uzak Rota 2018 Yılı Seyahat Teknoloji Ödülleri kapsamında iki ödüle layık görüldü.

Pegasus'tan yapılan açıklamaya göre, seyahat platformu Uzak Rota'nın halk oylamasıyla belirlediği 2018 Yılı Seyahat Teknoloji Ödülleri'nde iki ödüle birden layık görülen Pegasus, Yılın Yerli Dijital Hava Yolu Şirketi ve Yılın Turizm Şirketi Blogu kategorilerinde birinci seçildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları Pazarlama Direktörü Onur Dedeköylü şunları kaydetti:

"2018 yılında girdiğimiz dijital dönüşüm hareketiyle birlikte, Pegasus'un düşük maliyetli bir hava yolu olarak misafirlerine sunduğu fiyat avantajının yanı sıra, sunduğu dijital teknoloji çözümleri ve yeniliklerle de öncü ve misafirini düşünen bir hava yolu olduğunu vurgulamaya devam ediyoruz. Bu dönüşümün ardından ödüllerimiz de artarak devam ediyor. Halk oylamasıyla Yılın Yerli Dijital Hava Yolu Şirketi ve Yılın Turizm Şirketi Blogu seçilmek bizim için çok değerli. Türkiye'nin dijital hava yolu olarak, dijital teknolojiler ve benzersiz yenilikler sunmaya devam ederek misafirlerimizin seyahat deneyimlerini kolaylaştırmayı artırarak sürdüreceğiz."

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Pegasus
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1