Pegasus'a insan kaynakları alanında 2 uluslararası ödül

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, insan kaynakları alanında dünyanın en önemli ödülleri arasında yer alan HR Excellence Awards ve The Peer Awards For Excellence'tan birincilikle döndü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus, İngiltere'nin insan kaynakları alanında en prestijli organizasyonlarından HR Excellence Awards 2018 yarışmasında, "Denizaşırı Başvurular Arasından Seçilen En İyi İK Stratejisi" kategorisinde birincilik ödülünün sahibi oldu.

Pegasus, eş zamanlı olarak The Peer Awards For Excellence yarışmasında da "İnsan ve Performans Yönetimi" kategorisinde "Değişimi En Etkili Yöneten Şirket" ödülüne layık görüldü.

HR Excellence Awards ödüllerine, değişen iş ve pazar dinamikleri karşısında hayata geçirdiği organizasyonu yeniden yapılandırma süreçleri, kariyer mimarisi ve yetenek yönetimi çalışmaları, yedekleme planları, eğitim, gelişim ve çalışan bağlılığı faaliyetleri ile başvuran Pegasus, Türkiye'den ve farklı ülkelerden birçok şirketin başvurduğu kategoride dünyadan ve Türkiye’den pek çok önemli marka ile yarışarak birincilik ödülünü almaya hak kazandı.

Pegasus diğer birincilik ödülünü ise İK alanında en prestijli uluslararası ödül programlarından birisi olan The Peer Awards For Excellence'da kazandı. Başvuruların etkili, inovatif ve ilham veren boyutları dikkate alınarak değerlendirildiği The Peer Awards kapsamında Pegasus, "İnsan ve Performans Yönetimi" kategorisinde değişimi en etkili yöneten şirket olarak belirlendi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pegasus Hava Yolları İnsan Kaynakları Direktörü Dilara Oğur, dünya çapında itibarlı 2 organizasyondan büyük ödülle dönmekten büyük gurur duyduklarını belirterek, Pegasus çatısı altında inovatif bakış açısıyla gerçekleştirdikleri İK projeleriyle ses getirdiklerini kaydetti.

Oğur, "İnovasyonun, gelişen ve hızla değişen dünyada birçok şirket için olduğu gibi Pegasus için de rekabet üstünlüğü sağlayabilmenin en etkili yolu olduğuna inanıyoruz. Bu işin doğasında mevcut düşünme sistemimizi ve alışkanlıklarımızı zorlama yatıyor. Çeşitlilik ilkesini de insan kaynakları stratejilerimizi belirlerken etkin kullanmamız bize dinamik ve başarılı bir organizasyon sağlıyor." ifadelerini kullandı.