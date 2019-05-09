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Pegasus'tan Hotels.com ve Airbnb iş birliği

- Pegasus, iş birliği kapsamında, flypgs.com internet sitesi ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden sunduğu ek hizmet ve ürün seçeneklerine konaklama avantajını da ekledi

Pegasus'tan Hotels.com ve Airbnb iş birliği
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İSTANBUL (AA) - Pegasus, Hotels.com ve Airbnb ile yaptığı iş birliği kapsamında flypgs.com internet sitesi ve Pegasus Mobil Uygulaması üzerinden sunduğu ek hizmet ve ürün seçeneklerine konaklama avantajını da ekledi.

Pegasus'un açıklamasına göre, misafirlerinin A'dan Z'ye ihtiyaçlarına odaklanarak ek ürün ve hizmet çeşitliliğini her geçen gün artıran Pegasus, Hotels.com ve Airbnb ile iş birliği başlattı. Bu sayede Pegasus misafirleri sadece uçarken değil konaklarken de cazip avantajlardan faydalanabilecek.

İş birliği çerçevesinde Pegasus'tan uçak biletini alan misafirler, Hotels.com ile 200'ün üzerinde ülkede yüz binlerce otelden dilediğini seçerek özel indirimler kazanacak. Tercihi Airbnb olan misafirler ise 6 milyondan fazla ev alternatifi arasından seçim yaparak konaklamalarından 500 Bolpuan kazanma şansına sahip olacak.

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