Pegasus'tan yeni reklam kampanyası

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, "Sen Yeter Ki Uçmak İste" sloganlı yeni reklam kampanyasını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamada, görsel dünyasını ve dilini yenileyen Pegasus, reklam kampanyası kapsamında hedef kitlesine samimi bir dille sesleniyor.

Pegasus'un yeni kampanyasının ana reklam filminde Yılmaz Vural, Pakize Suda, Cem Seymen, Wilco Van Herpen ve Amansız Övücüler yer alıyor.

Birçok tüketicinin aklından sıklıkla geçen "Bilet uygun fiyatlı olsun", "Uçuşum esnek olsun", "Yorulmayayım, her şey kolay olsun" gibi taleplere yanıt veren Pegasus, sunduğu ek hizmetler çerçevesinde uçakla seyahati nasıl kolaylaştırdığını etkin bir dille anlatıyor.



Mizahi bir yaklaşımla kurgulanan reklam filminde, yolcuların hayatlarını kolaylaştıran ek hizmetlerin çeşitliliğine dikkat çekiliyor. Tüm kurgusu dijital mecralara özel olarak planlanan kampanyanın, ana reklam filminin ardından devam filmleriyle de sürmesi planlanıyor.