Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Adnan Tekçe Çağdaş Kaya ekonomi
Emekliye bayram müjdesi
Emekliye bayram müjdesi
Futbolda en çok o kazandı
Futbolda en çok o kazandı
Festivallerin en iyileri İstanbul Modern'de
İstanbul bu hafta filme doyacak
  AR-GE mühendisi yetiştiriyorlar
  Ar-Ge mühendisi yetiştiriyorlar
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası
Kadınlara “en tatlı“ iş sahası

Pegasus'tan yeni reklam kampanyası

- Pegasus Hava Yolları, "Sen Yeter Ki Uçmak İste" sloganlı yeni reklam kampanyası başlattı

Pegasus'tan yeni reklam kampanyası

İSTANBUL (AA) - Pegasus Hava Yolları, "Sen Yeter Ki Uçmak İste" sloganlı yeni reklam kampanyasını başlattı.

Şirketten yapılan açıklamada, görsel dünyasını ve dilini yenileyen Pegasus, reklam kampanyası kapsamında hedef kitlesine samimi bir dille sesleniyor.

Pegasus'un yeni kampanyasının ana reklam filminde Yılmaz Vural, Pakize Suda, Cem Seymen, Wilco Van Herpen ve Amansız Övücüler yer alıyor.

Birçok tüketicinin aklından sıklıkla geçen "Bilet uygun fiyatlı olsun", "Uçuşum esnek olsun", "Yorulmayayım, her şey kolay olsun" gibi taleplere yanıt veren Pegasus, sunduğu ek hizmetler çerçevesinde uçakla seyahati nasıl kolaylaştırdığını etkin bir dille anlatıyor.

Mizahi bir yaklaşımla kurgulanan reklam filminde, yolcuların hayatlarını kolaylaştıran ek hizmetlerin çeşitliliğine dikkat çekiliyor. Tüm kurgusu dijital mecralara özel olarak planlanan kampanyanın, ana reklam filminin ardından devam filmleriyle de sürmesi planlanıyor.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
Pegasus
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5