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Pekcan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü

- Pekcan, Irak temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi ile bir araya geldi

Pekcan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ile görüştü
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BAĞDAT (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi tarafından kabul edildi.

Türkiye-Irak İş Forumu'na katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bağdat'ta bulunan Pekcan, Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih ve Başbakan Adil Abdulmehdi ile görüştü.

Bakan Pekcan'a Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Fatih Yıldız'ın yanı sıra, Türkiye-Irak Parlamentolararası Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle eşlik etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmelerde, iki ülke cumhurbaşkanları tarafından ortaya konulan 20 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefi çerçevesinde ticari ilişkilerin ve yatırımların artırılması konularının ele alındığı öğrenildi.



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Anahtar Kelimeler:
Adil AbdulmehdiBerhem SalihTicaret Bakanı Ruhsar Pekcan
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