Penta'dan bilgi teknolojileri maliyetlerini azaltacak iş birliği

İSTANBUL (AA) - Yıldız Holding bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Penta Teknoloji, bilgi teknolojileri maliyetlerini azaltmak ve yazılım varlıklarının verimli yönetimi için işletmelerin en çok tercih ettiği dünyaca ünlü Snow Software'in Türkiye'deki tek yetkili dağıtıcısı oldu.

Penta Teknoloji'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en deneyimli teknoloji dağıtıcısı şirketlerinden olan ve yaklaşık 30 yıldır bilgi teknolojileri ürünlerinin dağıtımını gerçekleştiren Penta, şirketlerin BT maliyetlerini azaltmak için başvurdukları Yazılım Varlık Yönetimi'nde (Software Asset Management-SAM) bu alanda dünyanın önde gelen şirketlerinden biri olan Snow Software ile iş birliğine gitti.

Şirket, bu iş birliği kapsamında Snow software'nin Türkiye'deki tek yetkili dağıtıcısı oldu. Türkiye'de henüz yeterince aktif olmayan yazılım varlık yönetimi kanalında öncü şirketlerden biri olmayı hedefleyen Penta, bu yeni iş birliğiyle, şirketlerin yazılım varlıkları üzerinde tam kontrole sahip olabildikleri ve yazılımlarını en etkin şekilde yönetebilme konusunda farkındalığı artırmayı hedefliyor.

İş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Penta Teknoloji Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fatih Erünsal, Snow Software ile yaptıkları anlaşmayla her iki markanın daha da güçleneceğini vurguladı.





- "İşletmelere mükemmel bir fırsat sunacak iş birliği"





Erünsal, "Snow Software ile başlattığımız iş ortaklığı, Türkiye'de tek yetkili dağıtıcı olduğumuz diğer markalarımız gibi bizler için çok önemli. Snow'un Türkiye'deki tek dağıtıcısı olarak markanın gücüne güç katacağımıza inancımız tam. Bu sayede müşterilerimizin yazılım harcamalarını maksimumda optimize etmelerini sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Snow Software Bölge Direktörü Joakim Lisinski ise yazılım varlık yönetimi çözümlerinin son yıllarda şirketler için en kritik konulardan biri olduğunu belirterek, "Geçen yıl yapılan kurumsal yazılım harcamaları global olarak 351 milyar doların üzerindeydi. Bu sayının her geçen yıl artacağını öngörüyoruz. Gerçekleştirdiğimiz bu iş ortaklığıyla Türkiye'deki işletmeler, alanında lider iki şirketin iş birliğinden doğan mükemmel bir fırsata sahip olacak." değerlendirmesinde bulundu.

