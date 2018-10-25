Perakende Günleri 28-29 Kasım'da

İSTANBUL (AA) - Perakende Günleri, bu sene 28-29 Kasım 2018'de Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda gerçekleşecek.

Soysal Danışmanlık açıklamasına göre, Soysal Danışmanlık tarafından 18’incisi düzenlenen Perakende Günleri’nde bu yıl ‘Retail Experience Exchange’ teması ile deneyimlerin gücü sektöre ışık tutulacak.

Perakende Günleri’18’in bu seneki yabancı konuşmacıları arasında Peter Hinssen, 23 yıl boyunca ALDI’de üst düzey yönetici ve CEO olarak görev yapmış Paul Foley, Facebook Küresel Pazarlama Çözümleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Carolyn Everson, Guess Saatleri’nin global başarısının arkasındaki CEO Cindy Livingston ve Communisis Global Satış ve Pazarlama Direktörü Joe Ward yer alıyor.



Peter Hinssen son kitabı ‘The Day After Tomorrow’ kitabından yola çıkarak, konuşmasında yarından sonra da hayatta kalmak için firmaları bugünden harekete geçmeye, radikal ve uzun dönemli düşünmeye davet ederken, çağa uyumlu, çevik ve yeni fırsatları yakalayabilmek için de öneriler sunacak. Paul Foley ise indirim market devi ALDI’nin satış ve kârlılık modelini anlatarak tüm sektöre ilham verecek sırlarını paylaşacak.



Carolyn Everson da dijital dünyadaki trendleri değerlendirirken Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp’ın yer aldığı Facebook ailesi aplikasyonları ile sürdürülebilir büyüme ve etki yaratma fırsatlarını paylaşacak.



Bir diğer yabancı konuşmacı olan Cindy Livingston konuşmasında dünya genelinde 2 bine yakın mağazası olan Guess Saatleri’nin sağlıklı büyümek için dört ilkesini katılımcılarla paylaşırken Gc markasının başarı hikayesini anlatacak.



“İşimiz basit, karmaşıklaştıran biziz” diyen Communisis Global Satış ve Pazarlama Direktörü Joe Ward ise konuşmasında en basit temel prensiplerin perakendede nasıl başarıyı getireceğini anlatacak.





-Perakende Günleri, Vestel ve Simit Sarayı’nın ana sponsorluğunda düzenlenecek





Vestel ve Simit Sarayı’nın ana sponsorluğunda düzenlenen Perakende Günleri’18’in yerli konuşmacıları arasında ise ünlü Yönetmen, Senarist ve Yazar Ferzan Özpetek, Vestel Genel Müdürü Ergün Güler, Otoyol A.Ş. Oksijen Tesisleri Genel Müdürü Alp Gürdil, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar, Akakçe A.Ş. Genel Müdürü Koray Karataş, Shell Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Meltem Okyar Perdeci, Bankalararası Kart Merkezi Genel Müdürü Soner Canko, Oyuncu Mert Fırat, Günaydın Et Restoranları Kurucu Ortağı Cüneyt Asan, Facebook Türkiye Direktörü Derya Matraş, Altunbilekler Marketler Zinciri İnsan Kaynakları ve Kurumsallaşma Direktörü Öznur Altunbilek, Özhan Marketler Zinciri Genel Müdürü İbrahim Özhan, Philip Morris Türkiye Genel Müdürü Filiz Yavuz Diren, ePTTavm.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Ekonomist Can Pamir, Turkcell Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan yer alıyor.



Perakende Günleri’18’nin ilk gününde ATÜ Perakendeye Katkı Özel Ödülü, Genç Liderler Ödülü, En Başarılı Profesyonel Yönetici Ödülü, En Başarılı Sosyal Medya Kullanımı Ödülü ve En Başarılı İnsan Kaynakları Uygulaması Ödülü sahiplerini bulurken; ikinci günde ise ile Yaşam Boyu Başarı Ödülü’nün sahipleri açıklanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Soysal Kurucusu Suat Soysal, şunları kaydetti:

"2001 yılından bu yana Türk perakendesi ve ona hizmet verenleri dünyadaki gelişmelerden haberdar etmek, yüksek standartlara ulaşmalarını sağlamak ve tüketicileri için fark yaratmalarına katkıda bulunmak amacıyla Perakende Günleri’ni düzenliyoruz. Her yıl 6 binin üzerinde katılımcımız perakendecilerden AVM’lere, iş geliştiricilerden teknoloji firmalarına ve tedarikçilere kadar sektörün tüm kesimlerini bir araya getiriyoruz. Perakende Günleri, B2B görüşmeler, fuar ve konferans dizisi ile ulusal ve uluslararası çapta yeni iş birliklerinin doğması için fırsat sunuyor. Bu sene de deneyimlerden öğrenmeye odaklanıp ‘Retail Experience Exchange’ teması ile sektöre ışık tutacağız."







