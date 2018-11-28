İSTANBUL (AA) - Facebook Küresel Pazarlama Çözümleri Kıdemli Başkan Yardımcısı Carolyn Everson, "Hızla hareket etme, tempo, perakendenin anahtar kelimeleri. Müşteriler çok hızlı benimsiyor, müşterinin temposu bizden çok daha hızlı." dedi.

Soysal tarafından bu sene 18'incisi, Vestel, Simit Sarayı ve Türkiye'nin Ödeme Yöntemi-Troy ana sponsorluğu, MediaMarkt'ın teknoloji sponsorluğunda düzenlenen Perakende Günleri'18 etkinliğinin açılışında konuşan Everson, Facebook, Instagram, Messenger ve WhatsApp'ı iş ortağı olarak kullanmanın yollarını anlattı.

Perakendenin kabuk değiştirdiğini dile getiren Everson, bunun yanı sıra tüketici davranışlarında yaşanan değişime de işaret etti.

Carolyn Everson, sadece ABD değil tüm dünyada şeffaflığın önemli olduğunu dile getirerek, "Dezenformasyon, sahte habercilik, sandık güvenliği çok önemli. Veri mahremiyeti bizim özümüz, insanlar bize güvenmediği takdirde bu platform çalışamaz. Bu sene çok büyük dersler aldık. Markanın güvenliği çok mühim." ifadelerini kullandı.

Artık dünyada insanların her yerde gruplar kurduğuna işaret eden Everson, şunları kaydetti:

"Platformlar, toplumsal anlamda çok büyük önem arz ediyor. Yakında 1 milyar insanın bu tür gruplarda yer alması bekleniyor. Güvenlik bildirimi bizim için çok önemli. Bugüne kadar 'ben güvendeyim' şeklinde 3 milyar bildirim gönderilmiş. Hızla hareket etme, tempo, perakendenin anahtar kelimeleri. Müşteriler çok hızlı benimsiyor. Müşterinin temposu bizden çok daha hızlı. Bizde mesajlaşma, hikaye, video paylaşımı alanları çok hızlı.

Facebook bünyesinde 3 mesajlaşma kanalı var. Her yıl 100 milyon mesaj paylaşılıyor. Hikaye çok tercih ediliyor, bugün itibariyle 1 milyar tüketici tüm bu platformlarda hikaye paylaşıyor. Video paylaşımı da çok seviliyor. Bunun için farklı yöntemler geliştirdik. Perakende deneyimi de kişiselleşiyor. İnsanların yüzde 50'si alışverişte mobil cihazlarını kullanıyor."





- "Müşteri sizi daha iyi tanımak, bilmek istiyor"





Müşteriyi tam işin merkezine koydukları bir platform yarattıklarını dile getiren Everson, bu sayede reklam harcamalarına çok ciddi geri dönüşler aldıklarını söyledi.

Everson, mobil ile mağazaların birleştiğine dikkati çekerek, "Müşteri sizi daha iyi tanımak, bilmek istiyor. Türkiye'de 44 milyon Facebook kullanıcısına ulaşmış olmuyorsunuz sadece, tüm dünyaya ulaşabiliyorsunuz." dedi.

Facebook Türkiye Ülke Direktörü Derya Matraş da, "Instagram, Whatsapp, Messenger ve Facebook ile Satış Artışı" konulu sunumunda, mecraların perakendeciler için avantajlarından bahsetti.

Facebook ailesi aplikasyonlarını kullanarak gerçekleşen Türkiye'den başarılı kampanya örneklerini paylaşan Matraş, perakendecilere Facebook'ta kampanya yapabilmeleri için ipuçları verdi.

Vestel Ticaret AŞ Genel Müdürü Ergün Güler, yaptığı sunumda Vestel'de yaptıkları çalışmalar ve geliştirdikleri teknolojiler hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Değişim ve dönüşüme adapte olmanın öneminden bahseden Güler, "Bugünün işini dün yaptığın gibi yapıyorsan, yarın muhtemelen iş yapmıyor olacaksın." sözüne atıfta bulunarak, sözün genel geçer bir kural olarak söylenmesine rağmen, cümlenin dijital devrimi tam olarak karşıladığını söyledi.

Güler, geçmişten günümüze yaşanan teknolojik değişim ve dönüşümlere dikkati çekerek, dijital devrime ayak uydurarak değişen ve dönüşen ya da yeni bir ürün hizmet ortaya çıkaran şirketlerin, aynı oranda piyasa değerlerine ve ekonomiye katkılarının arttığını anlattı.

Güler, "2005 Fortune 500 listesi ile karşılaştırdığımızda dijital şirketler Fortune 500'ün ilk 10'unda artık çoğunluğu oluşturuyor, 2005'te 1 dijital şirket ilk 10'da iken, bu sayı 2017'de 7'ye çıktı. Bu da gösteriyor ki, ürün değil, içerik ve hizmet bugünün dünyasında önem kazandı. Şirketlerin de bunu gözeterek strateji geliştirmeleri gerekiyor." diye konuştu.







