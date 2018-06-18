Perakende satış hacmi arttı

ANKARA (AA) - Perakende satış hacmi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 0,6, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,4, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 0,8 artış oldu.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 2,3, tıbbi ürün ve kozmetik satışları yüzde 0,2 azalırken, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 2,5, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 0,9 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artış gösterdi. Bu dönemde otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 9,2, gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 9 ve gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,1 artış kaydedildi.

Söz konusu dönemde gıda dışı sektörlerin değişimi incelendiğinde, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 0,8 azaldı.

- Perakende ciro

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 1,4, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 4,7, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2 artış görüldü.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro nisanda yıllık bazda yüzde 21,2 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 21,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 26,9 arttı.