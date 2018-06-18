Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar spor ekonomi bilim teknoloji Op. Dr. Seval Taşdemir
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu

Perakende satış hacmi arttı

- Perakende satış hacmi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,5 artış gösterdi

Perakende satış hacmi arttı

ANKARA (AA) - Perakende satış hacmi, nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi nisanda bir önceki aya göre yüzde 0,5 arttı.

Söz konusu ayda gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 0,6, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,4, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 0,8 artış oldu.

Gıda dışı sektörlerin bir önceki aya göre değişimi incelendiğinde, bilgisayar, kitap ve iletişim aygıtları satışları yüzde 2,3, tıbbi ürün ve kozmetik satışları yüzde 0,2 azalırken, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 2,5, tekstil, giyim ve ayakkabı satışları yüzde 0,9 arttı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 artış gösterdi. Bu dönemde otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 9,2, gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 9 ve gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 7,1 artış kaydedildi.

Söz konusu dönemde gıda dışı sektörlerin değişimi incelendiğinde, elektrikli eşya ve mobilya satışları yüzde 0,8 azaldı.

- Perakende ciro

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro nisanda bir önceki aya göre yüzde 2,3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışlarında yüzde 1,4, otomotiv yakıtı satışlarında yüzde 4,7, gıda dışı satışlarda (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2 artış görüldü.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro nisanda yıllık bazda yüzde 21,2 yükseldi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 21,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 26,9 arttı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
NisanPerakende CiroPerakende Satış HacmiTÜİK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5