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Perakende satış hacmi arttı

- Perakende satış hacmi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,3 yükseldi

Perakende satış hacmi arttı
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ANKARA (AA) - Perakende satış hacmi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, ocak ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ocakta bir önceki aya göre yüzde 1,3 arttı.

Söz konusu ayda, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 0,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,8 artarken, gıda, içecek ve tütün satışları aynı seviyede kaldı.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,7 azaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10,3, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,8 azaldı.

- Perakende ciro

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro ocakta bir önceki aya göre yüzde 2,4 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 5,3 artış kaydetti.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, ocakta yıllık bazda yüzde 12,1 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 17,9, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 10,6, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7 artış gösterdi.

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