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Perakende satış hacmi arttı

- Perakende satış hacmi, martta bir önceki aya göre yüzde 1 arttı

Perakende satış hacmi arttı
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ANKARA (AA) - Perakende satış hacmi, martta bir önceki aya göre yüzde 1 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, martta bir önceki aya göre yüzde 1 arttı.

Söz konusu ayda, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 1,7 artarken, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,8 azalış kaydetti.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,8 azaldı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 5,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 4,1 düştü.

- Perakende ciro

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro martta bir önceki aya göre yüzde 3 arttı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 2,7 artış kaydetti.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, martta yıllık bazda yüzde 16,3 arttı. Bu dönemde gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 19, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 15,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 13,8 artış gösterdi.

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