banner23
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar otomotiv moda pamuk dünya Trabzon
THY’ye üç ödül
THY’ye üç ödül
Kahvenin ustaları
Kahve kokulu kariyer
RADYO TRAFİK UYARIYOR; KIŞ LASTİĞİN YOKSA ARACINI EVDE BIRAK!
Kış lastiğini sevdik
En muhteşem filozoflar gündelik sorunlarınızı nasıl çözerlerdi?
Nietzsche bu işe ne derdi
Sosyal konut zamanı
Sosyal konut zamanı

Perakende satış hacmi azaldı

- Perakende satış hacmi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,6 geriledi

Perakende satış hacmi azaldı
banner17

ANKARA (AA) - Perakende satış hacmi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,6 azalış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu, ekim ayına ilişkin perakende satış hacmi endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,6 azaldı.

Söz konusu ayda, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 2,1, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 3,2, otomotiv yakıtı satışları yüzde 1,6 geriledi.

Takvim etkilerinden arındırılmış sabit fiyatlarla perakende satış hacmi, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,5 düşüş gösterdi. Bu dönemde gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 12,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 7,6 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 1,6 arttı.

- Perakende ciro

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, ekimde bir önceki aya göre yüzde 1,1 düştü. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 2,4, otomotiv yakıtı satışları yüzde 0,6 gerilerken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 0,6 artış kaydetti.

Takvim etkilerinden arındırılmış cari fiyatlarla perakende ciro, ekimde yıllık bazda yüzde 18,2 yükseldi. Bu dönemde, içecek ve tütün satışları yüzde 23, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 14,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 20,1 arttı.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
EkimEndeksPerakende Satış HacmiTÜİK
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5

banner1