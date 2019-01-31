Perakende sektöründe teknolojik dönüşüm

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek Perakende Bilgi Sistemi (PERBİS) ile perakende sektöründeki iş ve işlemler büyük ölçüde azalacak, maliyetler önemli oranda düşecek.

"Türkiye'nin ilk savunma yazılımı ihracatını" gerçekleştiren Altay Yazılım, askeri alanda oluşturduğu deneyim ve kabiliyetlerle sivil alanda da ileri teknolojilere dayalı çözümler sunuyor.

Türkiye'nin plansız, verimsiz yatırımlar ve kayıt dışılıkla mücadelesinde Ticaret Borsaları Otomasyon Sistemi ve Sanayi Bilgi Sistemi projelerinde görev alan Altay Yazılım, son olarak geçen yılın kasım ayında imzalanan sözleşmeyle Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilecek PERBİS'in geliştirilmesi sorumluluğunu üstlendi.

Sözleşme kapsamında sistemin 2 yıldan kısa sürede tamamlanması planlanıyor. Kabul sonrası 2 yıllık garanti süresi olacak, sonrasında sistem bakım ve revizyonlarla geliştirilmeye devam edilecek.

PERBİS, bütün perakende sektörünün, ticaret erbabının ve esnafların kullanımına açılacak. PERBİS ile perakende işletmeler için kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerde tek kapı, diğer bir deyişle bir tek temas noktası oluşturulacak.

Sistemin kullanımıyla bürokrasi azaltılacak, işlemler daha kolay ve hızlı yürütülecek, belge maliyetleri azaltılacak, sistem üzerinden sağlanacak coğrafi konum verileri sayesinde girişimcilerin kuruluş yeri seçimi kararları daha kolay ve daha az hata payıyla verilebilecek.

Perakende işletmelerin açılış ve faaliyetiyle kapanışında gerekli başvuru ve diğer işlemlerin yapılması, ilgili kurum ve kuruluşlara iletilmesi, değerlendirilmesi, sonuçlandırılması ve bu işletmelere yönelik veri tabanının oluşturulması sistem üzerinden gerçekleştirilecek. Böylece vatandaşlar ikamet ettikleri yerlerde, iş yerlerinin ruhsatlı olup olmadığını ve ruhsata uygun faaliyet gösterip göstermediğini uygulama üzerinden anlık sorgulayabilecekler.

Uygulama perakende işletmeler açısından da önemli kolaylık getirecek. Noter, sicil müdürlükleri, bankalar başta olmak üzere 20 kuruma bizzat giderek işlem yapmak durumunda kalan perakende işletmeler, PERBİS ile işlemlerini tek noktada gerçekleştirilebilecek. İşletme kuruluş maliyetleri dikkate alındığında, böylece toplam 1,7 milyar lirayı bulan gider ortadan kalkacak.

Mevcut durumda kuruluş işlemlerinde 317 belge istenirken, yeni sistemle belge temini elektronik ortamda çözülecek. Bu sayede 195 milyon kağıt tasarruf edilecek, yılda bin 400 ağaç kullanılmamış olacak.

İşlemlerde kamu yılda 4,3 milyon adam/gün, başvuranlar da 7,9 milyon adam/gün zaman harcıyor.

PERBİS ile yılda yaklaşık 12 milyon adam/gün iş gücü tasarrufu sağlanacak. Maliyetten tasarruf ise 2,5 milyar lirayı bulacak.