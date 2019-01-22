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"Perakende sektörüne kural konulmalı"

- TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken: - "Fiyat istikrarı ve rekabet ortamının sağlanabilmesi açısından perakende sektörüne kural konulması gerekiyor" - "Çarşı pazar esnafı ihmal edildikçe, işsiz sayısı da kapanan iş yerleriyle birlikte artıyor. Bu konuda gerekli yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmeli"

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ANKARA (AA) - Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, fiyat istikrarı ve rekabet ortamının sağlanabilmesi açısından perakende sektörüne kural konulması gerektiğini belirterek, "Çarşı pazar esnafı ihmal edildikçe, işsiz sayısı da kapanan iş yerleriyle birlikte artıyor. Bu konuda gerekli yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmeli." ifadesini kullandı.

Palandöken, yazılı açıklamasında, zincir marketlerin tekelleşerek esnaf ve sanatkarın ekmeğini böldüğünü ve iç piyasada dengesiz ekonomik ortama neden olduğunu savundu. Pazarlarda tezgah sayısının yarı yarıya düştüğüne dikkati çeken Palandöken, rekabetin oluşabilmesi için çarşı pazar esnafının ihmal edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Bendevi Palandöken, fiyat istikrarı ve rekabet ortamının sağlanabilmesi açısından perakende sektörüne kural konulması gerektiğine işaret ederek, "Zincir marketlerin kuralsız açılışlarına hemen hemen tüm yerleşim birimlerinde izin veriliyor. Dolayısıyla perakendede tekelleşmeye doğru bir gidişat mevcut. Bu durumda en büyük zararı, zaten zor günler yaşayan esnaf ve sanatkar görüyor. Mutlaka iç piyasa ve perakendenin de dikkate alınması gerekiyor. Çarşı pazar esnafı ihmal edildikçe, işsiz sayısı da kapanan iş yerleriyle birlikte artıyor. Bu konuda gerekli yasal düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Marketlerin kuralsız açılarak esnafı yok etmesinin yanı sıra fiyatlarda da fırsatçılık yapıldığını savunarak, şunları kaydetti:

"Perakende sektörüne düzenleme istiyoruz. Çünkü marketler kuralsız açılarak esnafı bitirdiği gibi fiyatlarda da istikrarsızlık yaratıyorlar. Bu durum, enflasyonu ve vatandaşımızı doğrudan etkiliyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'piyasanın şartları' kılıfıyla fırsatçılığa yönelenler olduğunu belirttiği gibi, bu kesimin konulacak kurallar ve yapılacak etkili denetimlerle bir an önce kendisine çeki düzen vermesi gerektiğine inanıyoruz. Geleneksel perakende sektörü, hak ettiği teşvik ve destek verildiğinde ve piyasanın yıkıcı rekabet ortamında yalnız bırakılmadığında gelişip güçlenecek ve istihdam yaratabilecektir."

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Bendevi PalandökenPerakende SektörüTESK
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