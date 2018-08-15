ANKARA (AA) - Televizyon ile ses görüntü sistemleri satışlarında taksitlendirme süresi 3 ayı, tablet, bilgisayar ve cep telefonu satışlarında 6 ayı aşamayacak.
Ticaret Bakanlığının "Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, perakende işletmelerce mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler de dahil olmak üzere kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeksizin gerçekleştirilecek taksitli mal ve hizmet satışlarının taksitlendirilme süresi 12 ayı geçemeyecek.
Televizyon ile ses görüntü sistemleri satışlarında taksitlendirme süresi en fazla 3 ay, tablet, bilgisayar ve cep telefonu satışlarında 6 ay olarak uygulanacak. Perakende işletmelerce kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamayacak.
Söz konusu yönetmelik 1 Eylül'de yürürlüğe girecek.
Perakende ticarette taksit düzenlemesi
- Televizyon ile ses görüntü sistemleri satışlarında taksit süresi 3 ayı, tablet, bilgisayar ve cep telefonu satışlarında 6 ayı geçemeyecek - Perakende işletmelerce, mal veya hizmet satışı sonrası belli bir ücret karşılığı borcun taksitlendirilmesi veya ödemenin ertelendiği dönemler dahil, kıymetli evrak düzenlenerek veya düzenlenmeden gerçekleştirilecek taksitli mal ve hizmet satışlarında taksitlendirme süresi 12 ayı aşamayacak - Bu işletmelerce kuyum satışlarında taksitlendirme yapılamayacak
15 Ağustos 2018 Çarşamba 09:57
ANKARA (AA) - Televizyon ile ses görüntü sistemleri satışlarında taksitlendirme süresi 3 ayı, tablet, bilgisayar ve cep telefonu satışlarında 6 ayı aşamayacak.