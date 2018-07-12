Perakendeciler, bulut ve BT Temelli Teknolojik alt yapı yerine mobili tercih ediyor Görüntüleme çözümlerinde dünya lideri olan Canon; teknoloji karar vericilerinin içgörülerini derleyen Ofis İçgörüleri Raporu’nda teknolojideki gelişmelerle ilgili farklı sektörlerin de araştırmalarına yer veriyor.

Görüntüleme çözümlerinde dünya lideri olan Canon; teknoloji karar vericilerinin içgörülerini derleyen Ofis İçgörüleri Raporu’nda teknolojideki gelişmelerle ilgili farklı sektörlerin de araştırmalarına yer veriyor. Yaklaşık 10 farklı sektörün dijital gelişimdegeçtikleri aşamaları derinlemesine inceleyen raporda perakende dünyasını yakından ilgilendiren çarpıcı veriler ön plana çıkıyor. Rapora göre, perakende sektöründe gün geçtikçe mobil kullanım artarken sektörün karar vericileri bulut veya BT temelli teknolojik altyapıya yatırım yapmayı tercih etmiyor. Diğer sektörler ile karşılaştırıldığında en çok mobil çözümleri perakendeciler benimsiyor.



Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de teknolojik gelişmeler sektörlerin dinamiklerini, ofis ortamlarını ve ihtiyaçlarını şekillendiriyor. Canon 2018 Ofis İçgörüleri Raporu’na göre perakende sektörünün ihtiyaçları ve çalışma ortamlarındaki değişikliklerin çok büyük bir kısmı teknolojideki eğilimlerin paralelinde farklılaşıyor.

Herkesin mobil üzerinden ihtiyaçlarını karşılamaya başlaması, mobil ödemeleri tercih etmesi sonucunda perakende sektörünün de son dönemlerde mobil teknolojilere odaklandığı gözleniyor. Dijitalleşmenin ve mobilleşmenin arttığı sektörde, işletmelerin çalışanlarına daha mobil imkanlar sunması öne çıkıyor. Ofis içi bilgilere uzaktan erişmek de büyük bir önem kazanıyor.



Perakendeciler, mobil çözümler ile bulut altyapılı teknolojiyi entegre edemiyor

Çalışanlarına akıllı telefon, tablet veren perakendecilerin sayısındaki artışı da etkileyen mobilleşme eğilimi sektör çalışanlarının doğrudan akıllı cihazlar aracılığıyla baskı aldıklarını da gösteriyor. Çalışanların % 62’si, mobil baskı almanın çok önemli olduğunu vurgularken perakendecilerin dörtte birinden fazlası yani % 26’sı çalışanları için uzaktan erişilebilen baskı cihazı, fotokopi ve tarayıcı satın alma eğilimi gösteriyor.

Ayrıca, perakendeciler, BT ve bulut altyapılı baskı yeniliklerine yatırım yapmıyor. Bunun en önemli sebebi olarak perakendecilerin dijital çözümlere bel bağlamaları öne çıkıyor. İkinci büyük neden ise sektörün mobil çözümler ile bulut, BT altyapılı sistemleri entegre ederek rekabet avantajı sağlayacaklarının farkında olmaması görünüyor.

Dijital dönüşüm sonucunda müşterilerin artan beklentilerini karşılamaları için perakendecilerin bulut sistemli altyapı ile mobil uygulamaları birleştirdiği çözümler sunması ve hem zaman hem de maliyetten tasarruf etmelerini sağlayacak yenilikler geliştirmesi gerekiyor.



En Fazla Mobil Çözüm Sunan Sektör Perakende!

Rapora göre diğer sektörler ile karşılaştırıldığında en çok mobil çözümleri perakendeciler benimsiyor. Sektör liderlerinin %72’si mobil uygulamaların şirket sistemine ulaşmak için çalışanları tarafından kullanıldığını belirtiyor. Mobil uygulamalar işletmelerin sadece kendi mağaza içi stok gösterimi, fatura gibi işlemlerini gerçekleştirmelerinin yanı sıra müşterilerine kişiselleştirilmiş hizmet vermesini de sağlayabiliyor.



Dijital belge dönüşümü isteyen perakendeci çok, harekete geçen ise oldukça az!

Perakende alanında faaliyet gösteren kuruluşlar, dijital belge yönetim süreçlerini kağıt kopyalara tercih ediyor. Araştırmaya göre perakendecilerin %79’u, ofis dışında, seyahatte olan çalışanlarının hızlıca belgelere ulaşmaları için kağıt belgeleri mobil cihazlardan erişebilir dijital belgelere dönüştürmek istiyor. Dijital belgelere dönüşümünü fiilen gerçekleştiren perakendeci işletme oranı ise sadece %31.





