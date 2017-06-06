Perakendecilerden KDV'de İngiliz modeline destek

İSTANBUL (AA) - Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın KDV Kanunu'nda yapılacak değişikliğe ilişkin açıklamalarına perakende sektörü temsilcilerinden destek geldi.

İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (İHKİB) Başkanı Hikmet Tanrıverdi, yaptığı yazılı açıklamada, KDV konusunun ihracatçı için yıllardır ciddi bir sorun oluşturduğunu belirtti.

Tanrıverdi, "KDV oranlarının sadeleştirilmesi ve İngiliz modeline geçiş noktasında Sayın Bakanımız ile aynı görüşteyiz. Her şeyden önce bir konunun altını çizmem gerekiyor. İhracatçılar olarak Maliye Bakanımıza ilettiğimiz sorunların çözümü konusunda çok hızlı geri dönüşler alıyoruz. Bizlere sunduğu destekler için kendisine teşekkür ediyoruz. Türkiye’nin daha basit ve sade bir KDV sistemine ihtiyacı var. KDV’deki 8 -18 farkı firmalar üzerinde ciddi finansman yükü oluşturuyor." ifadelerini kullandı.

Firmaların bekleyen KDV alacakları bulunduğunu aktaran Tanrıverdi, şunları kaydetti:

"KDV iadesinin bir kısmı raporla alınıyor. Fakat geriden gelenler firmalarımızın sırtında yük oluşturuyor. Özellikle pek çok KOBİ’nin aradaki KDV farkını almak için gerekli raporu hazırlayacak yeminli mali müşavirlerle ilişkileri olmadığından bu tür farklar firmaların içinde kalıyor. İhracatçılarımızın tıpkı dahilde işleme rejiminde olduğu gibi iç piyasadan da KDV yükü oluşturmadan alım yapmasına imkan sağlanmasının sorunlarımızı büyük ölçüde çözeceğine inanıyorum."





- "KDV konusuna yıllardır neşter vurulmamış olması bizleri üzüyordu"





Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de BMD üyesi 412 markanın yurt içinde 378 AVM ve caddelerde yaklaşık 70 bin mağazası bulunduğunu hatırlattı.

Öncel, söz konusu mağazalarda ürünlerini yüzde 8 KDV ile sattıklarını ancak kirayı yüzde 18 KDV ile ödediklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kira-ciro oranları, dövizdeki dalgalanmalarla beraber öngörülenin 8-10 puan üzerine çıktı. Bu durum pek çok perakendeciyi KDV’de alacaklı duruma getirdi ve finansal yük oluşturmaya başladı. Üretimi arttırmak için bir taraftan girişimciye her türlü kolaylık sağlanırken KDV konusuna yıllardır neşter vurulmamış olması bizleri üzüyordu. Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın açıklamaları bizleri geleceğe dair umutlandırdı. Bilindiği gibi kira perakendeci için en büyük gider kalemlerinden birini oluşturuyor. Hükümetimizden aynı düzenlemede kirada KDV oranının yüzde 18’den yüzde 8’e indirilmesiyle ilgili de bir yaklaşım göstermesini bekliyoruz."





- "Mevcut KDV sisteminde büyük bir haksız rekabetle karşı karşıyayız"





İstanbul Perakendeciler Derneği (PERDER) Başkanı Ramazan Ulu ise Türkiye’nin yerel ve milli marketleri olarak yıllardır halka en uygun fiyata en kaliteli gıdayı sunmanın gayreti içinde olduklarını ancak mevcut KDV sisteminde büyük bir haksız rekabetle karşı karşıya bulunduklarını belirtti.

Ulu, "Bizler mevzuat gereği et, meyve sebze ve bakliyat gibi temel gıda maddelerini yüzde 1 KDV ile alıp yüzde 8 KDV ile satmak zorunda kalıyoruz. Bu durum kayıt dışılığı teşvik ediyor. Kayıt dışı çalışan esnaf yüzde 1 KDV ile aldığını yüzde 8 yerine yüzde 1 KDV’yi maliyete yansıtarak satıyor. Bu durum bizim aleyhimize haksız rekabete yol açarken, aynı zamanda da vatandaşa pahalı ürün satan marketler durumuna düşüyoruz. Hükümetimizin KDV reformunu yaparken kayıt dışını teşvik eden bu soruna da neşter vuracağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.