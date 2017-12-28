Perakendede 2018'de çift haneli büyüme ve istihdam artışı bekleniyor

İSTANBUL (AA) - ALİ ATAR - Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, olağanüstü gelişmelerle karşılaşmamaları halinde 2018'de perakende sektöründe çift haneli büyüme beklediklerini bildirdi.

Perakende sektörünün 2017 performansı ve gelecek yıla ilişkin öngörülerini AA muhabiri ile paylaşan Öncel, BMD üyesi 410 markanın yurt içinde 393, AVM ve caddelerde de yaklaşık 70 bin mağazası bulunduğunu söyledi.

Üye markaların yurt dışında önemli işlere imza attığını belirten Öncel, şunları kaydetti:

"100 BMD markasının 108 ülkede 3 bin 150 mağazası ve 11 bin 500’e yakın satış noktası var. BMD üyesi markalarımız 2017’ye başlarken Türkiye genelinde yaklaşık 375 bin kişiyi istihdam ediyordu. Bu yılın sonunda bu sayı 400 bine ulaştı. Yani bu yıl 25 bin yeni istihdam sağlamış olduk. Aslında yıla başlarken 65-70 bin yeni istihdam sağlayacağımızı öngörüyorduk. Ancak organize perakende için büyük önem arz eden turist sayısında istediğimiz noktaya gelemedik. Markalarımız, yatırım maliyetlerinde oluşan ek yük nedeniyle bazı noktaları için planladıkları yatırımlar konusunda çekimser kaldı. Yurt içindeki yavaşlamanın aksine yurt dışındaki mağaza yatırımlarımız artarak devam etti. 2017’ye başlarken 2 bin 500 civarında olan yurt dışı mağaza sayımızı 11 ayda 3 bin 150'ye taşıdık."





- "2018’de yurt dışı mağaza sayımız 4 bine yaklaşacak"





Sinan Öncel, organize perakende sektörünün 2017’yi yüzde 10-15 gibi çift haneli bir büyümeyle kapatacağını, ciroda da 180-190 milyar liraya ulaşacaklarını belirterek, "Eğer olağanüstü gelişmelerle karşılaşmazsak 2018'de de perakende sektöründe çift haneli büyüme bekliyoruz." dedi.

Karlılıktaki hızlı düşüşün kendilerini endişelendirdiğini ifade eden Öncel, şu görüşleri dile getirdi:

"Karlığımızın azalmasında en önemli etken, önceki yıllarda dövize endeksli yapılan ve henüz güncellenemeyen kira kontratları... Ham madde maliyetlerindeki artış ve ithalat vergilerini de karlılığımızı düşüren başlıca etkenler olarak sıralayabiliriz. Dövize endeksli kiralarla ilgili maliyet baskısı devam ettiği için markalarımız daha çok yurt dışına yöneliyor. Yurt dışında hala 3 bin 150 olan mağaza sayısının 2018’de 4 bine yaklaşacağını öngörüyoruz. Yurt içinde ise BMD üyesi markalarımızın 2018’de 25-30 bin yeni istihdam sağlayacağını tahmin ediyoruz."





- "Sektörde Türkiye ekonomisi ile aynı oranda bir büyüdük"





İstanbul Perakendeciler Derneği (İstanbul PERDER) Başkanı Ramazan Ulu da derneğin üye sayısının 45'e, toplam şube sayısının bin 509'a çıktığını belirterek, yeni açılan şubelerle 430 kişiye istihdam sağladıklarını bildirdi.

Ulu, kasım ayında başlayan ithal et uygulaması nedeniyle kasap reyonu cirolarında yüzde 45’lere varan bir kayıp olmasına karşın bu yıl sektörde Türkiye ekonomisi ile aynı oranda bir büyüme performansı yakaladıklarını kaydetti.

Gelişen trendleri ve müşteri beklentilerini dikkate alarak hazırlıklarını ve altyapılarını tamamladıklarını belirten Ulu, "Eğer olağanüstü gelişmelerle karşı karşıya kalmazsak 2018’de de en az 2017 ölçeğinde bir büyüme yakalayacağımızı ve yaklaşık 500 kişiye istihdam imkanı sağlayacağımızı düşünüyoruz." dedi.





- Markafoni 2018'de 15 milyon dolar yatırım yapacak





Markafoni Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu ise genç nüfusu nedeniyle Avrupa’nın en dinamik pazarının Türkiye olduğunu belirterek, dünya trendlerini yakalayan Türkiye'nin perakendede ciddi bir potansiyel barındırdığını vurguladı.

Türkiye'de e-ticaretin toplam perakende içindeki payının yüzde 3,5 düzeyinde olduğunu bildiren Mahiroğlu, Türkiye’de online ticaretin dünya ortalaması olan yüzde 8,5'a çıktığında, pazar büyüklüğünün neredeyse 3'e katlanarak yaklaşık 100 milyar liralık bir hacme ulaşacağını söyledi.

Mahiroğlu, gelecek yıla ilişkin ise "Satın alma ve 3 yıl sürmesini öngördüğümüz yeni yatırımlar için toplam 15 milyon dolar bütçe ayırdık. Ayrıca, diğer uyum çalışmaları için de 15 milyon dolarlık yatırım öngörüyoruz. Henüz Türkiye pazarına adım atmamış Avrupa’nın ünlü markaları bizim üzerimizden Türk tüketicisi ile buluşacak. Bu yönde anlaşmalarımızı tamamlıyoruz. 2018’de çok daha etkin ve pazarı domine eden bir Markafoni ile tüketicimizin karşısında olacağız. Bu çerçevede 2017’de 120 olan çalışan sayımızı 2018’de 270 kişiye çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

