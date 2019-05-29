"Perakendede e-ticaretin payı yüzde 5,3'e çıktı"

İSTANBUL (AA) - Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Üyesi ve Dijital Dönüşüm Yuvarlak Masası Eş Başkanı Serkan Sevim, Türkiye'de perakende sektöründe e-ticaretin payının 2018'de yüzde 5,3'lere kadar çıktığını belirterek, "Önümüzdeki yıllarda e-ticarette önemli bir büyüme bekliyoruz." dedi.

TÜSİAD ile Deloitte Digital iş birliğinde hazırlanan "E-Ticaretin Gelişimi, Sınırların Aşılması ve Yeni Normlar: 2019" başlıklı rapor, GittiGidiyor'un desteğiyle düzenlenen etkinlikte paylaşıldı.

Dünyada ve Türkiye'de e-ticaretin gelişimi ve yakın dönemdeki gelişmelerin incelendiği, omnichannel perakende, B2B e-ticaret, kişisel verilerin korunması ve e-ihracat gibi güncel başlıklar üzerine değerlendirmelerin sunulduğu raporun tanıtımında konuşan Sevim, verinin öneminden bahsetti.

E-ticarette verinin önemine dikkati çeken Sevim, şirketlerin, veri analizleri sayesinde hangi ürünleri üretmesi gerektiği gibi analizleri elde edebildiğini bildirdi.

Halihazırda bazı internet botlarının rakip sitelere girerek fiyatları güncel olarak takip ettiğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

"Hatta ürünleri alışveriş sepetine ekliyor ve ona göre kendi sitesindeki fiyatları güncelleyebiliyor. Veri konusunda geliştireceğimiz doğru stratejiler, e-ticaretin gelişebilmesi ve önümüze çıkan fırsatları değerlendirmek için belirleyici konumda olacak. Firmaların veri analizi konusunda alt yapı çalışmaları yapmaları onlara büyük bir avantaj sağlayacak. Veri ihraç edilemeyecek kadar değerli bir emtiadır. Aynen bir maden gibi çıkartılmalı ve işlenmelidir."







- "E-ticarette önemli gelişmeler bekliyoruz"





Sevim, küresel perakende sektöründe e-ticaretin payının yüzde 11'lere ulaştığını kaydederek, "Amerika ve İngiltere gibi ülkelerde e-ticaretin perakende sektöründeki payı yüzde 12-15 civarında seyrediyor. Çin'de ise bu oran yüzde 20'ye çıkıyor." diye konuştu.

Bilişim Sanayicileri Derneğinin (TÜBİSAD) Türkiye'deki e-ticarete ilişkin raporundan bahseden Sevim, "Rapora göre, Türkiye'de perakende sektöründe e-ticaretin payı 2018'de önceki yıla göre yüzde 4,1'den yüzde 5,3'lere kadar çıktı. Önümüzdeki yıllarda e-ticarette önemli bir büyüme bekliyoruz." ifadelerini kullandı.





- Arçelik'in e-ticarette hedefi yüzde 50'nin üzerinde pazar payı





Etkinlikte, TÜSİAD Yönetim ve Yuvarlak Masalar Kurulu Üyesi ve e-Ticaret Çalışma Grubu Başkanı Öget Kantarcı'nın başkanlığında bir oturum da gerçekleştirildi.

Oturumda konuşan Grundig Türkiye Grup Yöneticisi Handan Abdurrahmanoğlu, müşterilerini, işlerinin kalbine koyduklarını belirterek, tüm müşteri deneyimini gözden geçirdiklerini söyledi.

Arçelik grubu çatısı altında faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Abdurrahmanoğlu, Arçelik ile ile ilgili bazı verileri paylaştı.

Abdurrahmanoğlu, müşterilerine verdiği önemden bahsederek, "Müşterimiz ürünü nereden alırsa alsın, ister mağazadan ister mobilden, 'aynı deneyimi sunmalıyız' yoluyla aynı gün içinde teslimat ve kurulumu hedefledik." diye konuştu.

Müşterilerin ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verebilmek için ezber bozan dönüşüm gerçekleştirdiklerini dile getiren Abdurrahmanoğlu, "Arçelik olarak yüzde 50'nin üzerinde bir pazar payına sahibiz. Online'da da aynı payı hedefliyoruz. Müşteri işimizin kalbinde." ifadelerini kullandı.

CarrefourSA Genel Müdürü Kutay Kartallıoğlu, süpermarket sektörünün büyük bir evrimin içerisinde olduğunu belirterek, taze gıdayı e-ticaretle tüketiciye evinde ulaştırmanın zorluklarından bahsetti.

Yurt dışında da Türkiye'de de gıda perakendesini e-ticaretle yürütmenin zor ve karsız olduğunu dile getiren Kartallıoğlu, "Ben e-ticarette bir ürünü müşterinin kapısına kadar göndererek belirli bir ölçekte zarar etsem dahi o müşteriden uzun vadede kar ediyorum. Bunu net bir şekilde ölçebiliyoruz. Bir gıda perakendecisinin veya perakende formunun e-ticaret dışında kalmasının ihtimalini görmüyorum." diye konuştu.





- "Türkiye'nin ilerlemesinin yegane yolu e-ticarettir"





Alibaba.com Türkiye Müdürü Cüneyt Erpolat, e-ticaretin bütün dünyada öneminin arttığına dikkati çekti. Türkiye'de yapılan ihracatta e-ticaretin payının hala bilinemediği eleştirisinde bulunan Erpolat, Türkiye'nin bulunduğu konumdan daha ileri gidebilmesi için yegane yolun e-ticaret olduğunu vurguladı.

Yerel ve küresel pazar gibi ayrımların artık kalmadığını ve pazarların iç içe geçtiğini belirten Erpolat, şu ifadeleri kullandı:

"İnternet, cep telefonu ve altyapı da bir sıkıntımız yok. Ama geleneksel yapıdaki şirketler hala geleneksel yollarla para kazanabildikleri için e-ticaret alanına girmiş değil. İşletmelerimiz konvansiyonel olarak müşterilerine mal satamaz hale geldikleri zaman e-ticaretteki dönüşüme ayak uyduracaklar. Ama burada önemli olan yumurta kapıya dayanmadan gerekli adımları atabilmek. Lokasyon ve lojistik açılardan çok avantajlıyız. Dünyanın ortasındayız, bu sektörü bizim domine etmemiz gerekiyor."

