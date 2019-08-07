Pernigotti'yi satın alan Türk şirketle anlaşma sağlandı

İtalya'nın tarihi çikolata markalarından Pernigotti'nin bir Türk şirketine satılması sonrası ülkedeki fabrikasını kapatma kararının yol açtığı kriz, hükümetin devreye girmesiyle çözüldü.



Novi Ligure'deki tarihi fabrikasının kapanmasını ve çalışanların işsiz kalmasını önlemek için anlaşma sağlandı.



İtalyan Ekonomik Kalkınma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Pernigotti'yi satın alan Toksöz Grup temsilcileri, sendikalar ve olası yeni yatırımcılarla aylardır yürütülen müzakerelerin sonunda iki yeni İtalyan yatırımcının bulunmasıyla çözüme ulaşıldı.



BBC Türkçe'den Övgü Pınar'ın haberine göre, yapılan anlaşma sonucunda Novi Ligure'deki tarihi fabrikada üretimin devam ettirilmesi için bir İtalyan yatırımcı (Giordano Emendatori) fabrikada dondurma üretimini, bir diğeri de (Spes) çikolata ve şekerleme üretimini üstlenecek.

İtalya'da yayın yapan finans gazetesi Il Sole 24 Ore gazetesinin haberine göre Pernigotti markası ise Toksöz Grup'a ait kalacak.



"Pernigotti'yi dünya markası yapan işçileridir"



Pernigotti vakasıyla yakından ilgilenen Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kalkınma ve Çalışma Bakanı Luigi Di Maio, bunu 'tarihi bir anlaşma' diye niteledi.