Perpa B Blok Yönetim Kurulu'nda Değişim Başladı

Geçtiğimiz ay Perpa Ticaret Merkezi B Blok Yönetim Kurulu Başkanı Mithat Yümlü'nün vefatından sonra, yönetimi devrallan Hacı Demir'le birlikte, yeni dönem Perpa'da yapılacakları ve yapılması gerekenleri konuştuk.



Celal Toprak: Yeni yönetim, Perpa’da neler yapmayı hedefliyor? Siz başkan olarak Mithat Yümlü’nün bıraktığı bayrağı daha yukarı çekmek için neler yapacaksınız?

Hacı Demir: Şimdi Perpa Ticaret Merkezi Kurucu Üyesi ve uzun yıllardır başkanlığı yürüten sayın Mithat Yümlü’nün vefatıyla kendi içerisinde yeni bir görev dağılımı yaptık ve bu görev dağlımında Yönetim Kurulu Başkanlığına Hacı Demir olarak Yönetim Kurulu Üyelerimiz bizi getirdi. Biz de yapmış olduğumuz görev dağılımıyla Nihat Sarayönünü, Başkan Yardımcısı Harun Solakoğlu’nu yönetim kurulu sayman üye olarak görevlendirdik. Bunun yanında üst kurul üyeliğine Erarslan Alkılıç ve sayın Mustafa Kılıç arkadaşımızı görevlendirdik, diğer arkadaşlarımız yönetim kurulu üyesi olarak görevlerine devam ediyorlar. Perpa Ticaret Merkezi öteden beri herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışını benimsemiştir. Her kesimi kucaklayan bu anlayışla, biz de aynı çizgide olacağız… Bir kere kimse kimseyi ötekileştirmeden hareket etmeli… Burası ticaret merkezidir! Tüm ticaret erbaplarının ortak sorunlarına sahip çıkmaya ve hepsinin sorunlarını da kendi sorunlarımız gibi görüp çözmeyi hedefliyoruz. Malum 2017-2018 kriz yılı olarak geçti ve 2019’da da bu krizin etkilerini göreceğiz. Öncelikle hedefimiz bu krizden en az hasarla çıkmak ve çarşının hizmetlerini aksatmadan yürütmek. Bunun yanında bütçeden yaratacağımız imkanlarla da mümkün olduğu kadar bakım onarım hizmetlerine ilave yatırımlar yapmak istiyoruz. Yürüyen merdivenlerimizden kısmi ömrünü tamamlayanlar var. Yine bunların yıl içinde yenilenmelerini düşünüyoruz. Korkuluklarımız da her sene bütçemizin elverdiği ölçüde yenileniyor. Önümüzdeki dönemde en büyük işlerimiz cephe boyası olacak. Dış cephedeki ana kapıların da yenilenmesi epey zaman ve masraf alacak. Bütçemizde ekonomik olarak üyelerimize ek fazla yük getirmeden bu sorunların altından kalkmayı hedefliyoruz. Şu ana kadar gördüğümüz teveccüh arkadaşlarımız ve üyelerimizden gördüğümüz teveccüh bizi memnun edecek seviyede, birçok kamu kurumu kesimi -ticaret odası dahil - yönetim kurulu başkanı seviyesinde olan kişiler ziyaretimize geldi. Bizi tebrik etti, bu bize ayrıca manevi güç verdi. Perpa’nın da dışarıdaki algısının ne kadar yüksek olduğununda bir göstergesi. istanbul’da bu yeni görev değişikliğimiz ciddi bir ses getirmiş durumda… Bunu sivil toplum örgütlerimize verdiğimiz emeğin bir dönüşü olarak da görüyoruz. İnşallah daha güzel hizmetlere birlikte yönetim kulisi arkadaşlarımızla çarşıdaki üyelerimizle imza atmaya devam ederiz.



Celal Toprak : Yerel şeçimlere yönelik çalışmalarınız olacak mı?

Hacı Demir: Bilindiği üzere yerel şeçimlerde bizim bölgemiz Şişli! Büyükşehir Belediye Başkan adaylarına ve mecliste grubu bulunan tüm partileri Perpa’da özel bir protokolle ağırlıyoruz. Bunu her dönemde yapacağız. Çarşı esnafı gerek yerelde gerekse de İstanbul Büyükşehir Başkanlığının izninde beklentilerini adayların kendisine bu buluşmalar vesilesiyle iletiyor. Bu buluşmaların dışında birikmiş olan sorunlar için de ayrıca bir dosya olarak yetkililerle bir araya geliyoruz. Yeni dönemde adaylar belirlendikten sonra tüm Şişli ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylarına özellile mecliste adı geçen partileri Perpa’da ağırlıyacağız. Bu gelenek uzun yıllardır sürüyor ve herkese de eşit uzaklıktayız. Herkesin bir siyasi partisi var ama burada biz Perpa olarak kendimizi merkeze koyuyoruz ve herkese eşit uzaklıkta bir çizgi çekiyoruz. Bunu A blok ve B blok birlikte organize ediyoruz çünkü binanın kendisini ilgilendiren bir husus iki blok ortak bir protokolle bunları karşılıyoruz



Celal Toprak: Yeni dönemdeki adaylara sorunları önceden söyleyip söz almak gibi bir şey de olacak mı?

Hacı Demir: Tabii olacak… Yani bunu her dönem söylüyoruz, biz sorunlarımızı henüz aday adaylığı sürecinden adaylık kesinleştikten sonrasına kadar hep belirtiyoruz. Bir kısım bu sorunlara sahip çıkıyor, bir kısmı ise şeçildikten sonra unutuyor ama şuan ki Cumhurbaşkanımız dahil, herkes Perpa’yı bu anlamda ziyaret etmiştir. Geçmişte İstanbul Büyükşehir Belediyesinin çok sayıda adayı Perpa’yı ziyaret edip bu adaylık sürecinde Perpa’nın İstanbul’da desteğini istemiştir.



Celal Toprak: Biraz önce dediniz, bu ziyaretler aslında Perpa’nın algısının ne kadar yüksek olduğunu gösteriyor. Herkes buranın Türkiye’nin ve dünyanın en önemli ticaret merkezlerinden biri olduğunun farkında mı?

Hacı Demir: Monoblok olarak bilmesine biliyorlar ama İstanbul’daki Ticaret Merkezleri içerisinde en büyüklerinden bir tanesiyiz. Bunun yanında Perpa her zaman kamu kurumlarıyla özel ilişkileri olmuştur, gerek İstanbul’un en büyük mülki idaresi valilik düzeyinde Büyükşehir Belediyesi düzeyinde ilişkide olduğumuz paydaşlarımız Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğüyle, İşkurla ve İlçe Sigorta Müdürlüğüyle Maliye İdaresiyle İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığıyla ortak seminer sempozyum çalışmalarımız olduğundan birbirimizi yakından tanıma fırsatımız oldu. Bu anlamda birçok üst düzey yöneticisi bizlere hayırlı olsun ziyaretinede geldi ve gelmeye de devam ediyorlar. İstanbul Mali Müşavirler Odası, Şişli Çalışma Grubu kurul üyelerimiz ve oradaki yayın kurulunda görev alan kişiler geldiler. Bu ilişkiler devam edecek ve önümüzdeki zamanda Meclis Başkanımız Sayın Öztürk Orhan’ı ağırlıyacağız. Borsa Başkanımız Sayın Ali Kopuzu ağırlayacağız. Bu ilişkiler devam edecek ve sanayi odasından da arkadaşlarımız gelecek. Dolayısıyla birbirimizle dayanışma içerisinde güçlenmeye çalışıyoruz, önümüzdeki dönem belki bu ticaret merkezlerinin de kendi içerisinde bir dayanışma platformunu kurmak için bir girişimimiz olacak. Hasan beyle beraber fikriyat olarak beraber görüştük



Celal Toprak: İstanbul’daki Ticaret Merkezlerimizle hepsini bir araya getireceksiniz, çok güzel bir haber… Kaç Ticaret Merkezi var?

Hacı Demir: Tam rakamı bizler de bilmiyoruz ama hepsini organizeden tutun hepsiyle, tek tek görüşmek niyetindeyiz.



Celal Toprak: Organize Sanayi Bölgelerine de gidiceksiniz…

Hacı Demir : Organize Sanayi Ticaret hepsini bir arada bir platform yapalım istiyoruz. Bunun ev sahipliği de Perpa ile başlasın!