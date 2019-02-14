İSTANBUL (AA) - İnsan kaynakları yönetimi alanında yenilikçi, yaratıcı ve başarılı uygulamaları tanıtmayı, örnek teşkil eden nitelikteki çalışmaları sektöre kazandırmayı amaçlayan Türkiye İnsan Yönetimi Derneği (PERYÖN) İnsana Değer Ödülleri, 11. senesinde Avrupa'ya açıldı.

PERYÖN'den yapılan açıklamaya göre, İnsana Değer Ödülleri Büyük Ödülü, 2019 itibariyle halihazırda 32 ülkeyi temsil eden çatı derneği European Association for People Management (EAPM) Avrupa İnsan Yönetimi Derneği tarafından tanındı ve desteklendi.

PERYÖN İnsana Değer Ödülleri böylelikle EAPM’nin global anlamda desteklediği ilk ve tek ödül oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PERYÖN Yönetim Kurulu Başkanı Berna Öztınaz, EAPM'nin insan yönetimi alanında dünyadaki en önemli iki otoriteden biri olduğunu belirterek onlarca ülke ve süreç arasından sıyrılmış olmaktan çok mutlu olduklarını kaydetti.

Öztınaz, "2019 senesinde çok önemli bir adım attık ve bilgiyi üretmek ve paylaşmak için hiçbir sınır olamaz dedik. En büyük ödülümüz olan insana değerde liderlik artık Avrupa çatı derneğimiz tarafından da tanınıyor. EAPM tarafından desteklenen tek ödül olmak, ne kadar doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

EAPM’nin büyük ödül değerlendirme sürecinde de yer alacağını anlatan Öztınaz, "İnsana Değerde Liderlik Kategorisi başvurularının neticelendirilmesi aşamasında EAPM Başkan Yardımcısı Sayın Bob Morton'u jürimiz olarak ağırlayacağız. Kendisinin sürecimizi küresel bakış açısı ile zenginleştireceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Öztınaz, bu gelişme ile katılımcı kurumların da artık dünyaya açıldığını ve başarılı uygulamalarını tüm Avrupa ile paylaşma şansı bulduğunu da belirtti.

PERYÖN İnsana Değer Ödülleri'nin bu sene kategori ve metodoloji anlamında da bazı değişikliklere gittiğini ve artık KOBİ'lere de daha etkin seslendiğini belirten Öztınaz, "Ödüllümüzü 2019'da bir adım daha ileri taşıdık. Gelişimlerini desteklemek, yol haritaları çıkartabilmek amacıyla, ülkemizin dinamosu olan KOBİ'ler için de özel ödül süreçleri tasarladık. Büyük, orta ya da küçük ölçekli işletmeler için ayrı değerlendirme kriterleri belirledik. KOBİ’lerimizin önü açıldı. Bu sene onların da seslerini tüm Avrupa’ya duyurması en büyük arzumuz." ifadelerini kullandı.

Bu seneki başvuru süresinin 22 Şubat 2019 tarihinde biteceğini ve ödül sürecine gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını kaydeden Öztınaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnsan kaynakları yönetimi yaklaşımları, gelişime ve değişime en fazla fırsat sunan alanlardan biri. Dolayısıyla deneyimlerimizi paylaşmanın sektöre hız ve verimlilik kazandırdığını gözlemliyoruz. Odağına işi ve insanı alan ödül sürecinin iş dünyasına yarattığı katma değer PERYÖN olarak bizi çok gururlandırıyor. Bu nedenle çalışma hayatında sürdürülebilir gelişim için kurumların ödül sürecine katılımı çok değerli. Her ölçekten kurumu PERYON İnsana Değer Ödülleri'ne bekliyoruz. Ayrıca ödül sürecimize gönüllü desteklerinden dolayı ARGE Danışmanlık'a teşekkür ediyoruz."