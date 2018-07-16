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PETDER 20 bin ton atık yağ topladı

- Petrol Sanayi Derneği, geçen yıl yaklaşık 20 bin ton atık motor yağı toplayarak 20 milyar metreküp temiz suyun kirlenmesini önledi

PETDER 20 bin ton atık yağ topladı

İSTANBUL (AA) - Petrol Sanayi Derneği'nin (PETDER), 2017'de yaklaşık 20 bin ton atık motor yağı toplayarak 20 milyar metreküp temiz suyun kirlenmesini önlediği bildirildi.

PETDER'den "Atık Motor Yağlarının Yönetimi Projesi 2017 Faaliyet Raporu"na ilişkin yapılan yazılı açıklamada, derneğin bugüne kadar toplam 217 bin 85 ton motor yağını ülke ekonomisine geri kazandırdığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen PETDER Başkan Yardımcısı Yaşar Taşkıran, çevreye ve ülke ekonomisine katkı sağlayan söz konusu proje ile "10 numara yağ" kullanımının da önüne geçildiğini kaydetti.

Taşkıran, Türkiye'nin enerji verimliliğine 860 milyon kilovatsaat katkıda bulunduklarını vurgulayarak, "19 bin 996 ton atık motor yağı, 19,9 milyar metreküp suyu kirletecek büyüklüktedir. 92 milyon kişinin bir yıllık su ihtiyacına karşılık gelen bu miktardaki su, ülkemizin tüketilebilir tüm yer altı ve yer üstü su potansiyelinin yüzde 17'sine denk gelmektedir." ifadelerini kullandı.

PETDER, 2004'ten bu yana "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği" çerçevesinde atık motor yağı toplama çalışmalarını sürdürüyor.

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Atık Motor YağıPETDER Başkan Yardımcısı Ve TOTAL Oil Türkiye Lojistik Direktörü Yaşar TaşkıranPetrol Sanayi Derneği (PETDER)Temiz Su
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