Petkim geçen yıl 872 milyon lira kar etti

ANKARA (AA) - SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim Petrokimya Holding AŞ (Petkim), 2018 yıl sonu net karını 872 milyon lira olarak açıkladı.

Petkim'den yapılan açıklamada, şirketin geçen yıl 9,3 milyar lira ciro elde ettiği, petrokimya piyasasında yaşanan daralmaya rağmen 1 milyar 523 milyon liralık faiz, amortisman ve vergi öncesi karla (FAVÖK) dolar bazında tarihinin en yüksek ikinci seviyesine ulaştığı belirtildi.

Aktif büyüklüğünü yüzde 62 artırarak 12,6 milyar liraya taşıyan Petkim'in kuvvetli bilanço yapısını koruduğu ifade edilen açıklamada, şirketin 2018 yıl sonu itibarıyla net karını da 872 milyon liraya yükselttiği bildirildi.

Açıklamada, Petkim'in 4 yılda bir yapılan planlı bakım duruşu kapsamında 2018'de üretime 53 gün ara vermesine rağmen yılın genelinde tam kapasiteye yakın çalıştığı ve 939 bin tonu yurt içi, 880 bin tonu yurt dışı olmak üzere toplam 1,8 milyon tonluk satış miktarına ulaştığı kaydedildi.



Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, geçen yılın son çeyreğinde gerçekleştirilen 53 günlük planlı bakım duruşuna rağmen hem satışlarda hem de üretimde güçlü bir performans sergilediklerini ifade etti.

STAR Rafineri ile yaratılacak ortak sinerji, dijitalleşme ve verimlilik odaklı çalışmalarıyla 2019'da da sürdürülebilir karlılıklarını artırmayı hedeflediklerini belirten Mammadov, şunları kaydetti:

"2018 Petkim için başarılı bir yıl oldu. Tüm dünyada küresel ekonomik dalgalanmaların yaşandığı 2018 yılında biz verimliliğe odaklanıp, uzun vadeli düşünerek göstergeleri olumluya çevirebildik. Petkim olarak, global ve yerel gelişmeleri yakından takip ettik. Pazar ve müşteri taleplerini önceden görerek, hızlı yanıtladık. İthalatçıların zorlandığı koşullarda dahi yerli üreticilerimize ham madde desteği sağlayarak ekonomiye değer katmaya devam ettik. Planlı bakım duruşumuzu 63 gün olarak öngörmemize rağmen 53 günde bitirdik. Planlı bakım duruşumuza kadar tam kapasiteye yakın üretim hacmimiz ve tüm yıl boyunca sergilediğimiz satış performansımızla kuvvetli bilanço yapımızı koruduk. 2019'a yenilenmiş tesisimizle başladık. Dijitalleşmeye yaptığımız yatırımların meyvesini de bu yıl almaya başlayacağız."

Mammadov, STAR Rafineri'den ilk naftayı geçen ay aldıklarını anımsatarak, SOCAR Türkiye'nin kurduğu bu entegrasyon zincirinin karlılıklarına direkt etki edeceğini bildirdi.

STAR Rafineri'nin kısa bir süre sonra tam kapasite çalışmaya başladığında tüm ham maddelerini navlun ücreti ödemeden daha yüksek kalitede alacaklarına işaret eden Mammadov, "Petkim'i Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın en dijital şirketi yapmak için aralıksız çalışıyoruz. Tüm bunların neticesinde, Petkim'in son yıllarda giderek artan karlılığını ve performansını 2019 yılında daha üst seviyelere çıkaracak güçlü planlar yapıyoruz." ifadelerini kullandı.