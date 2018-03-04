Petkim, STAR'dan yıllık 100 milyon dolar kar edecek

İZMİR (AA) - Petkim Petrokimya Holding AŞ (Petkim) Genel Müdürü Anar Mammadov, Petkim ve STAR Rafinerilerinin entegre bir tesis gibi çalışacağını belirterek, "Sadece bu entegrasyondan bizim beklentimiz, Petkim tarafında yıllık 100 milyon dolar ilave kar etmek." dedi.

Mammadov, Aliağa'daki Petkim tesislerinde basın mensuplarına şirketin mevcut ve gelecek yatırımlarına ilişkin bilgi verdi.

Petrokimya sektöründe dünyada yıllık büyümenin yüzde 3 ila 4 civarında olduğunu aktaran Mammadov, Türkiye'de ise bu oranın yüzde 6-7'ye ulaştığını kaydetti.

Mammadov Petkim için son 3 yılın çok başarılı geçtiğini dile getirerek, "Petkim 2017 yılında kar açısından rekor kırdı. Ciromuz yaklaşık yüzde 70 büyüdü. Net karımız iki katın üzerinde büyüdü. Finansal rekorun dışında üretim rekoru da kırdık. Toplam kapasitemiz 3,6 milyon ton ancak buna ulaşmak çok zor. Biz 3,42 milyon tona ulaşarak kapasite kullanma oranımızı yüzde 97'ye yükselttik. Avrupa'da petrokimya tesislerinde bu oran ortalama yüzde 82'dir." diye konuştu.

Üretimde verimliliği artırmak için STAR Rafineri ile birlikte yatırım yapma kararı aldıklarını ifade eden Mammadov, şöyle konuştu:

"Petkim ve Star entegre bir tesis gibi çalışacak. Sadece bu entegrasyondan bizim beklentimiz, Petkim tarafında yıllık 100 milyon dolar ilave kar etmek. Bu 100 milyon doların 60 milyon dolarını biz birinci günden göreceğiz. Bu da lojistik avantajdan gelecek. Şu anda dünyanın her yerinden nafta bulmak zorundayız. STAR Rafineri devreye alındıktan sonra biz doğrudan boru hatlarıyla nafta alacağız ve Petkim'in ihtiyaçlarına en uygun ve en yüksek kalitede ürün alacağız. Yani lojistik avantajlar sayesinde yıllık 60 milyon dolar kar edeceğiz. Kalan 40 milyon dolar ise ortak hizmetler ve ortak altyapıdan gelecek. Petkim yarımadasında çok gelişmiş bir altyapımız var. Biz bunları STAR ile paylaşacağız. Petkim'in altyapısı olmasaydı, STAR'ın yatırım hacmi çok farklı olacaktı."

Mammadov, üretim ham maddesinin büyük bölümünün piyasadan temin edildiğini belirterek, "STAR Rafineri yılın üçüncü çeyreğinde inşallah devreye alındıktan sonra artık ham madde ihtiyacımızın yüzde 100'ünü buradan karşılayacağız. Bizim iki temel fabrikamız var. Bunlar etilen ve aromatikler fabrikaları. İkisinde de nafta kullanıyoruz. STAR devreye girdikten sonra orada yeni bir ürün üretilecek. Bu da aromatikler fabrikasında şu anda kullanılan ağır naftadan daha üstün ve verimli bir ürün olacak." dedi.

- "Türkiye'nin ihtiyacının yüzde 20'sini karşılayabiliyoruz"

Petkim ve STAR entegrasyonunun sadece ham madde alımıyla ilgili olmadığını belirten Mammadov, Petkim'in verimliliğini en yüksek standartlara taşımak için detaylı çalışmalar yapıldığını söyledi.

Mammadov, "Türkiye'nin ihtiyacı Petkim'in üretiminin 5 katı üzerinde. Biz Türkiye'nin ihtiyacının sadece yüzde 20'sini karşılayabiliyoruz. Bizim avantajımız Petkim yarımadasında tüm altyapının mevcut olması." diye konuştu.

Mammadov, ocak ayından itibaren Petkim'in STAR Rafineri'de yüzde 18 hisse sahibi olduğunu ve bu alımın şirketin piyasada güçlenmesine olumlu katkı sağlayacağını ifade etti.

Petrokimya piyasasında zaman zaman dalgalanmalar yaşandığına işaret eden Mammadov, şöyle konuştu:

"Şu anda olumlu bir döngünün içindeyiz ama bu her zaman böyle devam etmeyecek. Bu bizim için bir sigorta gibi. İstikrarlı bir kar istediğimiz için bu yatırımı yapmayı düşündük. 720 milyon dolar bedel karşılığı STAR hissesi alma hakkını kazandık. Bununla ilgili eurobond tahvili ihraç ettik. Türkiye'de 2018'de reel sektörde bu ihracı gerçekleştirebilen ilk şirketiz. Normalin üç katı bir taleple 500 milyon dolarlık bir tahvil ihraç ettik. Bu, Türkiye'nin yurt dışından kaynak sağlaması anlamında da çok önemli bir operasyon oldu."

Aliağa'da yapımı devam eden Star Rafineri'nin 2018'in üçüncü çeyreğinde devreye alınması planlanıyor.