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Petkim, Turquality Programı'na katıldı

- Petkim, Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Turquality Programı'na dahil oldu - Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov: - "Ürettiğimiz katma değerli ürünlerle hem global bir marka olarak rekabette bir adım öne geçeceğiz hem de ihracatımızı artırarak Türkiye ve Azerbaycan ekonomilerine daha fazla katkı sağlayacağız"

Petkim, Turquality Programı'na katıldı
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İSTANBUL (AA) - SOCAR Türkiye'nin iştiraki Petkim, Ticaret Bakanlığı tarafından Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması ve Türk malı imajının yerleştirilmesi amacıyla hayata geçirilen Turquality Programı'na katıldı.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Petkim'in Turquality Programı'na başvuru sürecini 5 ayda tamamladığı bildirildi.

Petkim'in, programın gerekliliklerini yerine getirmek için kendi bünyesinde disiplinler arası bir yaklaşımla kapsamlı bir ekip çalışması yaptığı, Ticaret Bakanlığı tarafından Türk ürünlerinin yurt dışında markalaşması ve Türk malı imajının yerleştirilmesi amacıyla hayata geçirdiği Turquality Programı'na katılmayı başardığı ifade edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, Türkiye'nin tek entegre petrokimya üreticisi Petkim'in Turquality desteğiyle uluslararası arenada daha da güçleneceğini belirtti.

Programla Türkiye'nin ekonomisine değer katarken, şirketin yurt dışındaki imajına da yeni bir vizyon sağlayacaklarını vurgulayan Mammadov, şunları kaydetti:

"Ürettiğimiz katma değerli ürünlerle hem global bir marka olarak rekabette bir adım öne geçeceğiz hem de ihracatımızı artırarak Türkiye ve Azerbaycan ekonomilerine daha fazla katkı sağlayacağız. Petkim'i Avrupa'nın en önemli üretim üslerinden biri yapmayı hedefliyoruz. Üretim gücümüzü artırarak Türkiye'nin cari açığının azaltılması için çok çalışıyoruz. Yatırımlarımızı daha verimli kılmaya ve dijital bir tesis olmaya odaklanıp stratejik yol haritamızı belirleyerek, süratle uygulamaya geçeceğiz. Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 13'üncü sıradayız. Her yıl ihracatımızı ve ihracat yaptığımız ülke sayısını artırarak Türkiye’nin dünya ticaretindeki payının büyümesine önemli bir katkı sağlıyoruz. Bu anlamda Turquality Programı’ndan alacağımız güç ve teşvikle, global bir marka olarak yerli üretimin gücünü uluslararası arenaya da taşıyacağız."

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PetkimPetkim Genel Müdürü Anar MammadovSOCAR TürkiyeTurquality
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