Petkim'in 6 aylık net karı 655 milyon lira

ANKARA (AA) - Petrokimya Holding AŞ (Petkim) ikinci çeyrekte elde ettiği 304 milyon lira karlılıkla, bu yılın ilk yarısında 655 milyon lira net kara ulaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petkim’in ocak-haziran döneminde faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) bir önceki yarı yıla göre yüzde 110 artarak 906 milyon lira oldu. Bu dönemde şirketin net satışları 2,3 milyar liradan 3,6 milyar liraya yükseldi.

Petkim'in bu yılın ilk yarısında kapasite kullanım oranı yüzde 96'ya ulaştı, şirketin net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artarak 655 milyon liraya çıktı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, elde edilen başarının temelinde, gerçekleştirilen operasyonlar ve piyasa koşullarının doğru yönetilmesi olduğunu belirtti.

Bu başarının sürekliliğini sağlamak için insan ve teknolojiye yatırım yapmaya başladıklarını ve kurumsal bir dönüşüm programı olan "Petkim Benim Programı"nı hayata geçirdiklerini kaydeden Mammadov, "Petkim’de deneyimli ve başarılı insan kaynağının sahiplendiği bu programla, katma değer yaratan projeleri süratle geliştirip hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.

Petkim bilançosunda bu yılın ilk yarısı ile geçen yılın aynı dönemine ilişkin bazı veriler ise şöyle:

BAŞLICA GÖSTERGELER

1YY 2017

1YY 2016

Değişim

Fark

2017 vs 2016

2017 vs 2016

Net Satışlar (milyon TL)

3.626

2.286

59%

1.340

Brüt Kâr (milyon TL)

939

479

96%

460

Brüt Kâr Marjı (%)

25,9%

21,0%

4,9

Net Kâr (milyon TL)

655

377

74%

278

Net Kâr Marjı (%)

18,1%

16,5%

1,6

FAVÖK (milyon TL)

906

432

110%

474

FAVÖK Marjı (%)

25,0%

18,9%

6,1