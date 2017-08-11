Petkim'in 6 aylık net karı 655 milyon lira

ANKARA (AA) - Petrokimya Holding AŞ (Petkim) ikinci çeyrekte elde ettiği 304 milyon lira karlılıkla, bu yılın ilk yarısında 655 milyon lira net kara ulaştı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petkim’in ocak-haziran döneminde faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) bir önceki yarı yıla göre yüzde 110 artarak 906 milyon lira oldu. Bu dönemde şirketin net satışları 2,3 milyar liradan 3,6 milyar liraya yükseldi.
Petkim'in bu yılın ilk yarısında kapasite kullanım oranı yüzde 96'ya ulaştı, şirketin net karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 74 artarak 655 milyon liraya çıktı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, elde edilen başarının temelinde, gerçekleştirilen operasyonlar ve piyasa koşullarının doğru yönetilmesi olduğunu belirtti.
Bu başarının sürekliliğini sağlamak için insan ve teknolojiye yatırım yapmaya başladıklarını ve kurumsal bir dönüşüm programı olan "Petkim Benim Programı"nı hayata geçirdiklerini kaydeden Mammadov, "Petkim’de deneyimli ve başarılı insan kaynağının sahiplendiği bu programla, katma değer yaratan projeleri süratle geliştirip hayata geçiriyoruz." ifadesini kullandı.
Petkim bilançosunda bu yılın ilk yarısı ile geçen yılın aynı dönemine ilişkin bazı veriler ise şöyle:
BAŞLICA GÖSTERGELER
1YY 2017
1YY 2016
Değişim
Fark
2017 vs 2016
2017 vs 2016
Net Satışlar (milyon TL)
3.626
2.286
59%
1.340
Brüt Kâr (milyon TL)
939
479
96%
460
Brüt Kâr Marjı (%)
25,9%
21,0%
4,9
Net Kâr (milyon TL)
655
377
74%
278
Net Kâr Marjı (%)
18,1%
16,5%
1,6
FAVÖK (milyon TL)
906
432
110%
474
FAVÖK Marjı (%)
25,0%
18,9%
6,1