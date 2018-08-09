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Petkim'in ikinci çeyrek karı arttı

- Petkim'in yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği net kar, ilk çeyreğe göre yüzde 183 artışla 356 milyon liraya ulaştı

Petkim'in ikinci çeyrek karı arttı

ANKARA (AA) - Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin (Petkim) bu yılın ikinci çeyreğinde elde ettiği net kar, yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 183 artışla 356 milyon lira oldu.

Petkim'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde şirketin net satışı 2,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Şirketin faiz, amortisman ve vergi öncesi karı ikinci çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 80 artarak 439 milyon lirayı bulurken, net karı da yüzde 183 artışla 126 milyon liradan 356 milyon liraya çıktı.

Petkim'in ikinci çeyrekteki kapasite kullanım oranı ise yüzde 96 oldu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Petkim Genel Müdürü Anar Mammadov, açıkladıkları finansal tablonun arkasında başarılı operasyonlar, verimli iş ortaklıkları ve teknolojiye yaptıkları yatırımların olduğunu belirtti.

2018'in Petkim için dönüşüm yılı olduğuna işaret eden Mammadov, "Verimlilik odaklı yatırımlara odaklandığımız bu yıla, STAR Rafineri ortaklığı ile başladık. STAR Rafineri'nin yılın dördüncü çeyreğinde faaliyete başlamasıyla ham madde ihtiyacımızın yüzde 100'ünü buradan karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Petkim, Türkiye'nin petrokimya ürünü ihtiyacının yüzde 20'sini karşılıyor.

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