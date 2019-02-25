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PETLAS'tan “oyunun kuralını değiştiren“ traktör lastiği

PETLAS, Türk sermayesi, mühendisliği ve iş gücüyle ürettiği yerli ve milli tarım lastiği PT-TRAC'ı Türkiye ve Fransa'da tanıttı

PETLAS'tan “oyunun kuralını değiştiren“ traktör lastiği
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İSTANBUL (AA) - Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli kuruluşu PETLAS, zirai kullanımda "oyunun kuralını değiştiren" yerli ve milli tarım lastiği PT-TRAC'ı Türkiye ve Fransa'da tanıttı.

PETLAS'tan yapılan açıklamaya göre, şirket, Türk sermayesi, mühendisliği ve iş gücüyle yerli ve milli tarım lastiği PT-TRAC'ı üretti.

Sunduğu özelliklerle zirai alanda devrim niteliğinde bir yenilik olarak nitelendirilen ve Türkiye'nin yanı sıra dünya pazarlarına da sunulan PETLAS PT-TRAC’ın tanıtımı, Türkiye ve Paris’te yapıldı.

Yeni nesil CupWheel teknolojisini kullanan PT-TRAC, yükün yüzeye eşit dağıtılmasıyla, en yüksek değerdeki çekiş oranını en düşük düzeyde toprak sıkıştırma ile birlikte sağlayabilme özelliğiyle öne çıkıyor. PT-TRAC, bu özellikleriyle yüksek performans, dayanıklılık ve yakıt tasarrufu oranları sunarken, toprağa en düşük düzeyde zarar verilmesini de sağlıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen PETLAS Genel Müdürü Yahya Ertem, PETLAS’ın inovasyon stratejisinin temelinde, tüketicilerin beklenti ve ihtiyaçlarını öngörme ve karşılama kararlılığının yattığını vurguladı.

Ertem, "Zirai alanda devrim niteliğinde bir yenilik olan ve oyunun kuralını değiştiren tarım lastiği olarak nitelendirdiğimiz PT-TRAC, böyle bir ürün. Tanıtımını 2019 yılı şubat ayında Türkiye ve Fransa’da eş zamanlı olarak gerçekleştirdiğimiz PT-TRAC, kaymayı azaltıp sürükleme kuvvetini artırıyor, traktörün gücünü maksimum oranda toprağa aktarıyor. Performans ve yakıt tasarrufunun yanı sıra sürüş yumuşaklığı ve konforunda da artış sağlıyor." ifadelerini kullandı.


- "Dünya tarımının gözdesi olmaya aday"


Yahya Ertem, Türk sermayesi, mühendisliği ve emeği ile üretilen PT-TRAC’ın, sunduğu sıra dışı özelliklerle dünya tarımının yeni gözdesi olmaya aday olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu çok özel ürünü, 7-10 Şubat'ta İzmir’de düzenlenen AgroExpo Tarım Fuarı’nda ilk kez tüketiciyle buluşturduk. Şu sıralarda 24-28 Şubat'ta da Paris’te düzenlenen SIMA-Paris Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı'nda ülkemizi temsil ediyoruz. Müşterilerimize en son teknolojilerin faydalarını sağlama konusundaki kararlılığımızın bir parçası olarak ürün yelpazemizi daha da genişletmeye devam ediyoruz."

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