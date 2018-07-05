Petlas, toprak üzerindeki hasarı en aza indiren ürünler sunuyor

İSTANBUL (AA) - Petlas, Türkiye ekonomisi ve tarıma dayalı kalkınma açısından büyük öneme sahip hassas tarımın toprağın işlenmesi, ekim, gübreleme-ilaçlama, hasat ve hasat sonrası toprağın tekrar işlenmesi gibi saha uygulamalarında kullanılan zirai araçlar için, ağır yük altında yüksek performansı, uzun kullanım ömrüyle birleştiren, aynı zamanda özel taban desenleriyle toprak üzerindeki hasarı en aza indiren ürünler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Petlas, daha verimli ve katma değerli tarımsal üretim için zirai bilgi ve teknolojilerin harmanlanarak gelir ve çevre korumanın artırılması olarak özetlenebilecek hassas tarım konusunda, hasat, gübreleme, ekim gibi tarlada gerçekleşen saha uygulamaları büyük önem taşıyor. Türkiye'de tarım makinesi ve traktör üreticilerinin orijinal ekipman olarak tercih ettiği marka olmanın yanı sıra, zirai ürün grubu kategorisinde çiftçiler tarafından da tercih edilen Petlas, farklı koşullarda ihtiyaç duyulan zirai lastikleri yerli Ar-Ge gücüyle geliştirip, üretiyor.

İleri teknolojili zirai araçların kullanımına uygun, tarla zeminine minimum temasla en az zararı verecek şekilde tasarlanmış ürünleriyle Petlas, teknolojinin toprağa değdiği noktada, hassas tarımın sahadaki ayak izini oluşturuyor. Petlas zirai ürün grubunda yer alan çekiş gücü yüksek traktörler için tasarlanmış dar profilli TA 120, Türkiye’de geliştirilip üretilen ilk ve tek derin dişli genel amaçlı radyal ilaçlama lastiği olma özelliği taşıyor. Güçlü karkas yapısına ve darbe katı dayanıklılığına sahip lastik, özel dar profilli tasarımıyla toprağa ve ürüne zarar vermiyor.

Bu lastiğe uyumlu ebatlarda çelik jantlar ise, Petlas’ı bünyesinde barındıran, Türk sanayinin yerli sermaye gücü AKO Grubunun bir diğer önemli yatırımı olan AKOJANT tarafından üretilerek tüketiciye sunuluyor.

Hassas tarımın toprağa değdiği noktada, teknolojinin sahadaki ayak izi olan Petlas’ın zirai grupta öne çıkan diğer bazı ürünleri ise şöyle sıralanıyor:

IMF 18, çekiş gücü yüksek/ağır çalışma şartları için tasarlanmış standart profilli derin dişli genel amaçlı yüzdürme (flotation) lastiği IMF 18, uzun ömrü, güçlü naylon karkas yapısı, yumuşak zeminlerde kullanım şartları gözetilerek geliştirilmiş gövdesi ile dikkat çekiyor.

Geniş/derin diş geometrisi ile aşınmalara, kesik alma ve diş dibi yorulmalarına karşı yüksek direnci, mükemmel yük taşıma kapasitesi ile birleştiriyor; geniş/çevresel diş tasarımıyla ağır yük taşıma kapasitesi ve sağa sola kaymayı engelleyerek dengeli bir sürüş imkanı sağlıyor, yumuşak toprakta batmayı engelliyor. Güçlü konstrüksiyonu ve geliştirilmiş yanak karışımı ile yanal darbelere karşı mukavemet gösteriyor.

NT 3, çekiş tipli, Yüksek mukavemetli ve yük taşıma kapasiteli hem tarlada hem de kısa süreli yolda kullanıma olanak sağlayan, güçlü naylon karkas yapılı ve uzun ömürlü römork lastiği NT3, geniş/derin diş geometrisi ile aşınmalara, kesik alma ve diş dibi yorulmalarına karşı yüksek direnç gösteriyor. Yüksek yük taşıma kapasitesi sunan lastik çamur tutmaz/kendi kendini temizleme özelliğine sahip bulunuyor.

TA300 ise taşlı/Sert zeminli saha şartları ve bahçe tarımı için geliştirilmiş sırt karışımına sahip, mukavemet/çekiş gücü yüksek, güçlü naylon karkas yapılı ve uzun ömürlü, R1- derin dişli Traktör arka lastiği TA300, özel diş geometrisi ile aşınmalara kesik alma ve diş dibi yorulmalarına karşı yüksek direnç gösteriyor; merkez ve omuzlarda değişken açılı özel diş geometrisi ile taşlı/sert zeminlerde kaymadan yüksek çekiş gücü sağlıyor.

TD25, özel tasarlanmış diş yapısı ile hem tarlada hem de kısa süreli yolda kullanıma olanak sağlayan, güçlü naylon karkas yapılı ve uzun ömürlü ideal traktör ön lastiği TD25, geliştirilmiş sırt karışımıyla kolay kullanım sunuyor. Özel diş geometrisi, esnek karkas yapısı ile tarlada istenen yönde rahat ve toprağa batmadan ilerleme kolaylığı sağlayan lastik, özel diş/sırt tasarımı ile çalışma sırasında lastik kendi kendini temizliyor.

UN 1, yüksek yük taşıma kapasiteli hem tarlada hem de kısa süreli yolda kullanıma olanak sağlayan, güçlü naylon karkas yapılı ve uzun ömürlü römork lastiği UN1, amaca yönelik tasarlanmış özel sırt karışımı ve özel diş geometrisi ile aşınmalara kesik alma ve diş dibi yorulmalarına karşı yüksek direnç gösteriyor, daha az toprak sıkıştırma, yüksek yük taşıma kapasitesi ve kendi kendini temizleme özelliğiyle mükemmel performans sunuyor.





- "Tarımsal girdilerin daha az ama daha etkin uygulanması üzerine odaklandık"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem, hassas tarım temel olarak, yeni yüksek verimli çeşitlerin geliştirilmesi ve tarımsal girdilerin daha az ama daha etkin uygulanması üzerine odaklandıklarını belirtti.

Ertem, "Hassas tarımın saha uygulaması, planlama ile başlar ve toprağın işlenmesi, ekim, gübreleme-ilaçlama, hasat ve hasat sonrası toprağın tekrar işlenmesini içerir. Tüm bu uygulamalarda kullanılan zirai araçlar için, ağır yük altında yüksek performansı, uzun kullanım ömrüyle birleştiren; aynı zamanda özel taban desenleriyle toprak üzerindeki hasarı en aza indiren ürünler sunuyoruz." ifadelerini kullandı.