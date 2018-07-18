Petlas Türkiye'nin yeni yeteneklerinin keşfine desteğini sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Türkiye lastik sektörünün yerli sermayeli lider markası Petlas, uluslararası otomobil sporları arenasında geleceğin Türk şampiyon adaylarını belirleyen "TOSFED Yıldızını Arıyor" projesine desteğini ilk yıldan bu yana sürdürüyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk otomobil sporları tarihinin ilk yetenek keşfetme projesi "TOSFED Yıldızını Arıyor", bu yıl Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) tarafından ikinci kez gerçekleştiriliyor. Projeye bu yıl, 14'ü kadın olmak üzere 263 başvuru gerçekleşti.

Projede ilk yarış heyecanı, 18-21 Temmuz'da TOSFED Körfez Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek olan elemelerde yaşanacak. Elemelere katılacak yarışmacılar, geliştirme ve üretim aşaması tamamen yerli Petlas lastiklerin kullanıldığı, Fiat Egea yarış otomobillerle en iyi zamanı yapmak için yarışacaklar.

Elemeler sonucunda, her günün en hızlı ilk 10 ismi ile en hızlı 5 kadın sürücüsü finallere hak kazanacak.





- "Hayalimiz, bir Türk sürücünün Türkiye’nin lastiği ile dünya şampiyonu olması"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Genel Müdürü Yahya Ertem, Petlas'ın Türkiye'nin yanı sıra dünya çapında 100'ü aşkın ülkeye yayılan geniş bir coğrafyada aranılan bir marka olarak büyüdüğünü kaydetti.

Ar-Ge güçleriyle yarış lastiği geliştirme programına başladıklarını belirten Ertem, "Başından bu yana destekçisi olmaktan onur duyduğumuz Türkiye Yıldızını Arıyor projesini çok önemsiyoruz. Hayalimiz, yakın bir gelecekte, bir Türk sürücünün, Türkiye’nin lastiğini kullanarak dünya şampiyonu olması. Bu hayali gerçek kılacak güce ve yeteneğe sahip olduğumuza yürekten inanıyoruz. İşte, o yetenek, belki de bu 263 genç arasında yer alıyor." değerlendirmesinde bulundu.

AKO Grup bünyesinde faaliyet gösteren Petlas, Türkiye Yıldızını Arıyor projesine, yüksek hız, güvenlik ve sürüş keyfini bir arada sunan Petlas Velox Sport PT741 ultra yüksek performans lastikleriyle destek veriyor.

Velox Sport PT741, yol tutuşlarda kusursuz direksiyon hakimiyeti ve denge sağlayarak güvenlikten ödün vermeksizin hızı mümkün kılıyor. Estetik sırt deseni ile yarış pistinde kolaylık sağlayan özel lastik, ıslak/kuru zemin ve virajlardaki tehlike riskini de minimize etmesiyle dikkati çekiyor.



TOSFED iş birliği kapsamında, Şampiyonlar Şampiyonası yarışlarına da destek olan Petlas, ayrıca İzmit Körfez Yarış Pisti'nde yarış otomobillerinin yarış parkurunun üzerinden geçişi için gerekli köprünün yapımını da üstlendi.

TOSFED ve Petlas arasında imzalanan sözleşme kapsamında, "Petlas Köprüsü" adıyla hizmet veren köprünün resmi açılışı, 2018 Şampiyonlar Şampiyonası etkinlikleri kapsamında gerçekleşti. Çalışma kapsamında pist girişinde bulunan yaya köprüsünün üstü kapatılarak köprüye giydirme uygulaması da yapıldı.



