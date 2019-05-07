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Petlas'dan "4 al 3 öde" kampanyası

- AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün: - "Müşterilerimizin Türkiye genelindeki PETLAS tabelalı bayilerimizden 30 Haziran’a kadar alacağı her dört lastikten birini bedava veriyoruz"

Petlas'dan
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İSTANBUL (AA) - Petlas, yaz lastiklerinde geçerli "4 al 3 öde" kampanyası başlattı.

Petlas'ın açıklamasına göre, yüzde 100 yerli sermayeli şirket, yeni kampanyasıyla yaz lastiklerinde avantaj sunuyor.

Yüzde 100 yerli sermaye, Ar-Ge, teknoloji ve iş gücüyle geliştirilen ve üretilen Petlas yaz lastiklerinde geçerli kampanya kapsamında, yetkili satıcılardan alınacak binek otomobil, 4x4-SUV ve hafif ticari araç lastikleri için her 4 lastik alımında yüzde 25 indirim sağlanıyor. Petlas'ın tüketiciye 4 alan 3 öder fırsatı sunan kampanyası, 30 Haziran'a kadar sürecek.

Kampanya, Türkiye genelindeki Petlas tabelalı yetkili satıcı mağazalarından alımlarda geçerli olacak.

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan AKO Grup Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, müşterilerine, Türkiye genelindeki Petlas tabelalı bayilerden 30 Haziran'a kadar alacağı her dört lastikten birini bedava vereceklerini bildirdi.

Bu kampanyanın, tüketicilerin aile ekonomisi için olduğu kadar, yol güvenliği açısından da önem taşıdığını aktaran Özürün, "Türk lastik sektörünün yerli sermayeli lider markası Petlas, her zaman tüketicisinin yanında olmuştur ve olacaktır. Aile ekonomisinde tasarrufun özellikle önem kazandığı şu dönemde, tüketicilerimizin en kaliteli lastiklere, en ekonomik fiyatlarla sahip olabilmeleri için çalışıyoruz; 4 alan 3 öder kampanyamızla cazip fiyat avantajı sunuyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

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