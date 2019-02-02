PETLAS'ın ihracat hedefi 265 milyon dolar

ANKARA (AA) - ERDAL ÇELİKEL - Türkiye'nin yerli taşıt lastiği markalarından PETLAS'ı bünyesinde barındıran Abdülkadir Özcan AŞ (AKO) Grup Finans Yöneticisi Furkan Yazgan, lastik ihracatını geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 17,6 artırarak 202 milyon dolara yükselttiklerini, bu yılki hedeflerinin 265 milyon dolar olduğunu bildirdi.

Yazgan, AA muhabirine, ülke ekonomisinin geçen yılın ikinci yarısında zorluklar yaşadığını, kamu yönetimin aldığı tedbirler, enflasyonla topyekun mücadele ve sektörel teşviklerle bunların aşıldığını söyledi.

Türk lastik sektörünün yerli sermayeli önde gelen markalarından PETLAS'ın 2005'ten bu yana AKO Grup bünyesinde faaliyet gösterdiğini anımsatan Yazgan, şöyle devam etti:

"Her zaman olduğu gibi 2018 yılında da ülkemiz insanına ve ekonomisine en yüksek düzeyde katkı sunmaya odaklandık. Enflasyonla topyekun mücadele hareketine, PETLAS'ın yanı sıra AKO Grup bünyesinde yer alan tüm lastik markalarının kış lastiklerinde yüzde 10 indirimle katıldık. 2018'de 100'den fazla ülkeye ihracat yaptık. İhracatımızı 2017 yılına oranla yüzde 17,6 artırarak 202 milyon dolara çıkardık. Bu rakamı bu yıl 265 milyon dolar seviyesine taşımayı, ülkemize çeyrek milyar doların üzerinde ihracat geliri sağlamayı ve Türkiye'nin en büyük 50 ihracatçısı arasına girmeyi hedefliyoruz."

Yazgan, geçen yıl inşaat ve kapasite artırımı için alınan makine ve ekipmanlar için 50 milyon dolarlık yatırım harcaması gerçekleştirdiklerine işaret ederek, bu yıl özellikle yeni pazarlara yönelik makine ve ekipman alımı için de 30 milyon dolarlık yatırım harcaması daha planladıklarını kaydetti.

- "İhracat oranını yüzde 50'ye çıkarmayı hedefliyoruz"

Taşıt lastiği piyasası ve PETLAS olarak 2019'dan beklentilerine de değinen Yazgan, lastiğin ekonomik koşullardan bağımsız olarak sürekli talep edilen bir ürün olduğuna dikkati çekti.

Yazgan, lastik talebini öteleme süresinin güvenlik, ekonomik ömür, yasal zorunluluk gibi gerekçelerle otomobilin kendisini yenileme süresine göre daha kısa olduğunu belirterek, "Ülkemiz ekonomisi için sürdürebilir değer ortaya koymak, 2019 ve sonrası için de en büyük önceliğimiz olmaya devam edecek." diye konuştu.

PETLAS'ın ürettiği lastiklerin yaklaşık yüzde 40'ının ihracat pazarlarına yönlendirildiğini vurgulayan Yazgan, "Orta vadede ihracat oranını yüzde 50 olarak hedefliyoruz. 2018 yılı itibarıyla 109 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz. Ülkemizin ihracatçıları arasında 'en çok ülkeye ihracat yapan 11. kuruluş' olma özelliğine sahibiz." ifadesini kullandı.

İhracatlarının yüzde 46'sını Avrupa, yüzde 18'ini Afrika, yüzde 17'sini Asya ve Orta Doğu'ya gerçekleştirdiklerini, Amerika kıtasına da ürün gönderdiklerini belirten Yazgan, ihracat pazarlarını genişletmek ve var oldukları pazarlarda büyümek hedefiyle çalıştıklarını söyledi.

- "Çankırı'da günde 13-14 bin otomobil lastiği üretiliyor"

AKO Grup'un, 2013'te Japon Sumitomo Rubber ile yaptığı anlaşma kapsamında, Falken ve Dunlop marka lastiklerin Çankırı'da üretiminin gerçekleştirildiği Sumitomo Rubber AKO fabrikasına ortak olduğunu vurgulayan Yazgan, "Çankırı'daki fabrikanın ilk ünitesinin açılışı 2015'te gerçekleşti. Şu anda fabrikada günde 13-14 bin civarında binek otomobil lastiği üretiliyor. Bu yatırımın toplam sermayesi 516 milyon dolar. Sumitomo'nun Türkiye'de AKO Grup'u seçmesinde uzun yıllara dayalı ilişkimizin önemli rolü var." dedi.

Çankırı'da üretilen lastiklerle geçmiş dönemde Japonya'dan ithal ettikleri arasında herhangi bir kalite farkı bulunmadığına dikkati çeken Yazgan, Sumitomo Rubber AKO fabrikasının bu yılın son çeyreğinde tam kapasiteyle üretime geçeğini bildirdi.