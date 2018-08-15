Petlas'tan bayramda yol güvenliğine destek

İSTANBUL (AA) - Petlas, bayram tatilinde güvenli ve keyifli bir seyahat için, tatil yollarının önemli kesişme noktalarında lastik kontrol ve bilgilendirme istasyonları oluşturdu.

Petlas'tan yapılan açıklamaya göre, pek çok kişi, Kurban Bayramı nedeniyle aile ziyaretleri ve tatil için yollara çıkmaya hazırlanırken, Petlas, yolculukların güvenli ve keyifli geçmesi için kontrol hizmeti sunuyor.

Petlas, tatil yollarının kesişme noktaları olan İstanbul çıkışı (Kurtköy), Balıkesir ve Afyon’da, sürüş güvenliği için lastik kontrol ve bilgilendirme istasyonları oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün yol güvenliğinin önemine dikkati çekerek, "Öncelikle tüm halkımıza, aileleri ve sevdikleri ile hayırlı bir bayram diliyoruz. Bayramda çıkılan yolculukların huzurlu, güvenli ve keyifli geçmesi için lastik kontrol istasyonları oluşturduk. Bayram öncesinde bu istasyonlarımızda, lastik şişirme basıncı, diş derinliği, hasar ve aşınma kontrolü yapılacak ve eksikse hava basıncı tamamlanacak. Sürücüler, güvenli sürüş için lastiğin önemi konusunda bilgilendirilecek. Ayrıca güvenli lastik kullanımı için hazırlanan kontrol ve bilgi föylerimiz dağıtılacak." ifadelerini kullandı.

Petlas’ın lastik güvenliği için oluşturduğu kontrol ve bilgilendirme istasyonları, 16 Ağustos'ta Mehmetçik Vakfı Kurtköy Dinlenme Tesisleri, 17 Ağustos'ta Balıkesir Susurluk Dinlenme Tesisleri ve 18 Ağustos'ta Afyon İkbal Dinlenme Tesisleri’nde bayram tatili yolculuğuna çıkan sürücülere hizmet verecek.

Üç istasyonda bin 500 aracın lastik kontrolü yapılması ve sürücülerin bilgilendirilmesi hedefleniyor.





- Ücretsiz lastik kontrolü hizmeti verilecek





Petlas Pazarlama Müdürü Erkal Özürün, bayram seyahatinde yol güvenliği ve güvenli bir sürüş için araç lastiklerinin büyük önem taşıdığını vurguladı.

Özürün, "Aracınıza ve mevsime uygun lastik kullanın, şişirme basıncını önerilen seviyede tutun ve aşınma hasar halinde lastiklerinizi değiştirin." ifadesini kullandı.

Diğer yandan Petlas, bayram yolculuklarının güvenli ve keyifli geçmesine katkı sağlamak amacıyla, yola çıkmaya hazırlanan sürücülere tüm Türkiye’deki 500’den fazla bayisinde de ücretsiz lastik kontrolü hizmeti sağlıyor.



