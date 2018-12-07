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Petrol arama ruhsat başvuruları

ANKARA (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adıyaman'da petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de...

Petrol arama ruhsat başvuruları
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ANKARA (AA) - Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO) Adıyaman'da petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, TPAO'nun Adıyaman'daki bir sahada petrol arama ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylandı ve şirkete 5 yıllığına ruhsat verildi.

Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ de ilanda yalnızca pafta numarası belirtilen bir sahada petrol arama ruhsatı almak için Genel Müdürlüğe müracaat etti. Aynı şirketin Hatay'daki 34 bin 745 hektarlık bir sahada petrol arama ruhsatı almak için 13 Haziran'da yaptığı başvuru ise reddedildi.


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