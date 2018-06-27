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Petrol arama ruhsat başvurusu

ANKARA (AA) - Aladdin Middle East Ltd şirketinin Siirt'de petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna...

Petrol arama ruhsat başvurusu

ANKARA (AA) - Aladdin Middle East Ltd şirketinin Siirt'de petrol aramak için yaptığı ruhsat başvurusu kabul edildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aladdin Middle East Ltd şirketi Siiirt'deki bir sahada petrol arama ruhsatı almak için yaptığı başvuru onaylanarak, 5 yıllığına lisans verilmesi uygun bulundu.

Söz konusu şirket, yüzölçümü 30 bin 548 hektar olan sahada lisans alabilmek için 4 Ağustos 2017 tarihinde başvurmuştu.

Öte yandan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Shell&Turcas Petrol AŞ'nin Kocaeli'deki Derince Akaryakıt Depolama ve Dolum Tesisi'nin depolama tarifesi ile ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi AŞ'nin Mersin'deki Karaduvar tesislerinin depolama ve iletim tarifesi güncellemelerine ilişkin kurul kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.


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