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Petrol arama ruhsat başvurusu

ANKARA (AA) - MCB Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi, 6 ayrı sahada petrol aramak için ruhsat başvurusunda bulundu.Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna...

Petrol arama ruhsat başvurusu
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ANKARA (AA) - MCB Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi, 6 ayrı sahada petrol aramak için ruhsat başvurusunda bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, MCB Madencilik Sanayi Ticaret Limited Şirketi ilanda yalnızca pafta numaraları verilen 6 ayrı sahada petrol aramak için ruhsat başvurusunda bulundu.

Ayrıca, Genel Müdürlük tarafından Adıyaman'ın Kahta ilçesi Erikdere köyündeki bir sahanın 660,87 metrekarelik kısmının petrol işlemleri için kamulaştırılmasına karar verildi.


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