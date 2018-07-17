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Petrol arama ruhsatı kararları

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı,...

Petrol arama ruhsatı kararları

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi.


Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.


Buna göre, TPAO'ya, Kırklareli sınırları içinde kalan ve yüzölçümleri 27 bin 339 hektar ve 10 bin 767 hektar genişliğindeki 2 sahada petrol aramak için 5'er yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.


Şirket, söz konusu sahalar için 12 Aralık 2017'de başvuruda bulunmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Enerji Ve Tabii Kaynaklar BakanlığıKırklareliPetrol Arama RuhsatıTürkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)
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