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Petrol arama ruhsatı kararları

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı,...

Petrol arama ruhsatı kararları

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına (TPAO) 2 saha için petrol arama ruhsatı verildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, TPAO'ya, Diyarbakır sınırları içinde kalan 17 bin 755 hektar genişliğindeki saha ile Hakkari sınırları içinde yer alan 47 bin 773 hektarlık sahada petrol aramak için 5 yıl süreyle petrol arama ruhsatı verildi.

Şirket, Diyarbakır'daki saha için 5 Aralık 2017'de, Hakkari'deki saha için ise 15 Aralık 2017'de başvuruda bulunmuştu.

Ayrıca, Genel Müdürlükçe TPAO'nun İstanbul'da sahip olduğu petrol işletme ruhsatının terki için müracaat ettiği belirtildi.

Genel Müdürlüğün Resmi Gazete'de yayımlanan diğer bir kararında ise Thrace Basin Natural Gas Türkiye Corporation, Pinnacle Turkey Inc ve Statoil Banarlı Turkey BV şirketlerinin Tekirdağ ve Edirne'de müştereken sahip oldukları petrol arama ruhsatını terk ettiği bildirildi.

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