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Petrol arama ruhsatı kararları

ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 1 şirketin petrol arama ruhsatı talepleri reddedildi.Genel Müdürlüğün konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, Arar...

Petrol arama ruhsatı kararları
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ANKARA (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce 1 şirketin petrol arama ruhsatı talepleri reddedildi.

Genel Müdürlüğün konuya ilişkin kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Arar Petrol ve Gaz Arama Üretim Pazarlama AŞ'nin, Burdur ve Denizli'de 15 bin 443 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı talebinin reddine karar verilirken, aynı şirketin Denizli ve Muğla'da 30 bin 880 hektarlık saha için petrol arama ruhsatı talebi de uygun bulunmadı.

Söz konusu ruhsat taleplerinin reddiyle ilgili olarak, 6491 sayılı Türk Petrol Kanunu'nun 7 ve Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 9 ve 10'uncu maddeleri gerekçe gösterildi.

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