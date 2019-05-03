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"Petrol fiyatları artışı inşallah enflasyonun altında gerçekleşir"

- Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper: - "Petrol fiyatları artışı inşallah enflasyonun altında gerçekleşir de biz de enflasyonun altında pompa fiyatlarını artırmak zorunda kalırız"

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DENİZLİ (AA) - Petrol Ofisi Üst Yöneticisi Selim Şiper, petrol fiyatlarındaki artışın enflasyonun altında gerçekleşmesi temennisinde bulundu.

Şiper, Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir akaryakıt istasyonunun açılışında yaptığı konuşmada, istasyon ağlarını yaygınlaştırırken titiz ve seçici olduklarını belirtti.

Petrol Ofisi'nin gelenekselleşen ürün ve hizmet kalitesini daha da yaygınlaştırmak ve büyütmek için titiz çalışma yürüttüklerini dile getiren Şiper, istasyon zincirlerine yeni katılan bir yeri Denizli'de açmaktan mutluluk duyduklarını ifade etti.

Gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını da yanıtlayan Şiper, petrol fiyatlarının ve döviz kurunun düşmesinin ülkenin çıkarına olduğunu anlattı.

Dolar ve petrol fiyatlarındaki artışın pompa fiyatlarına yansıdığını, bunun da dağıtım şirketlerinin istediği birşey olmadığını ifade eden Şiper, şöyle konuştu:

"Tek tesellimiz, 2018'de pompa fiyatlarının arada bir ÖTV'nin eşel-mobil sisteminin de devreye girmesiyle belirli bir stabilitede olup enflasyonun altında kalmış olmasıdır. Petrol fiyatları artışı inşallah enflasyonun altında gerçekleşir de biz de enflasyonun altında pompa fiyatlarını artırmak zorunda kalırız. Bu suretle de vatandaş çok eli titremeden tüketimini devam ettirebilir."


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