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Petrol fiyatları iki yılın en büyük aylık düşüşünü kaydetti

- Ham petrol fiyatları Temmuz 2016'dan bu yana aylık bazda en büyük düşüşü gösterdi

Petrol fiyatları iki yılın en büyük aylık düşüşünü kaydetti

NEW YORK (AA) - Ham petrol fiyatlarında, küresel piyasada arz fazlasının artmasının endişesiyle temmuzda 2 yılın en büyük aylık düşüşü kaydedildi.

Uluslararası piyasada en yaygın kullanılan Brent türü ham petrolün varil fiyatı temmuz ayına 79,44 seviyesinden başladıktan sonra yüzde 6,75 düşüş göstererek ayı 74,08 dolar seviyesinden tamamladı.

Ay başında 74,15 dolar olan ABD'nin Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varil fiyatı da temmuz ayını yüzde 7,75 gerileyerek 68,40 dolardan kapattı.

Böylece ham petrol fiyatları Temmuz 2016'dan bu yana aylık bazda en büyük kaybı gösterdi.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak, geçen hafta yaptığı açıklamada, petrol piyasalarında yaşanan gelişmeler doğrultusunda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üretim kısıntısı anlaşması kapsamında üretim kotalarını tekrar yükseltmeyi değerlendirebileceğini bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise dün yaptığı açıklamada, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile görüşebileceğini ve bu görüşmeye ilişkin herhangi bir ön şartı olmadığını söylemişti.

Uzmanlar, Washington ile Tahran arasındaki ilişkilerin yumuşaması durumunda, İran üzerindeki ABD yaptırımlarının hafifleyebileceğini ve ülkenin ham petrol üretimiyle ihracatının küresel piyasada arz fazlasını artıracağını belirtiyor.

OPEC ile Rusya'nın petrol üretimlerinin artması durumunda arz fazlasının daha da yükseleceğine dikkati çeken uzmanlar, ayrıca ABD'nin ham petrol üretiminin rekor seviyede olduğuna işaret ederek, buradan gelecek ek üretimin de fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskıyı artıracağını vurguluyor.

Ayrıca, analistler, ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerinin yükselmeye devam etmesinin küresel petrol talebini olumsuz etkileyeceği konusunda uyarıda bulunuyor.



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