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Petrol fiyatları son 1 ayın en düşük seviyesinde

- Londra Brent türü petrolün varil fiyatı 48,11 dolara, ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı 45,78 dolara düştü

Petrol fiyatları son 1 ayın en düşük seviyesinde

NEW YORK (AA) - ABD'nin ticari ham petrol stoklarının beklenmedik şekilde artış göstermesinin ardından küresel piyasada petrol fiyatları son 1 ayın en düşük seviyesine geriledi.

ABD'nin Batı Teksas tipi ham petrolün varil fiyatı yüzde 5 kayıpla 45,78 dolara geriledi ve 8 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyesine ulaştı. Küresel olarak en yaygın kullanılan Londra Brent türü petrolün varil fiyatı da yüzde 4 azalarak 48,11 dolarla 5 Mayıs'tan bu yana en düşük seviyeye gerilemiş oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) bugün açıklanan verilerine göre, ülkede ticari ham petrol stokları geçen hafta 3,3 milyon varil (yüzde 0,6) artışla 513,2 milyon varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 3,5 milyon varil azalması yönündeydi.

Katar ve bazı Arap ülkeleri arasındaki krize işaret eden uzmanlar, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) üyeleri arasındaki üretim kısıtlaması anlaşmasının olumsuz etkilenmesi ihtimali konusunda yatırımcıların endişe duyduğunu belirtti.

Ayrıca, ABD'nin ham petrol üretiminin son 16 haftanın sadece 2'sinde düştüğünün altını çizen uzmanlar, ABD'de petrol üretiminin de artmasının beklendiğini ifade etti.

EIA'nın nisan ayı "Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin ham petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 9,3 milyon varil, gelecek yıl da 10 milyon varil olması bekleniyor.


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Anahtar Kelimeler:
ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA)Petrol FiyatlarıPetrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)
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