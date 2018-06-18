Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar bySolvo teknoloji bilim Gemiler Adası Bursa
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Enerji verimliliğine yatırım yapmamız gerekiyor
Beşiktaş'tan muhteşem dönüş!
Beşiktaş - Benfica maçında 3...
Lavanta Tarla Günleri
Lavanta Tarla Günleri
Enerjide İpek Yolu atağı>
Enerjide İpek Yolu atağı>
Hibeyle patron oldu
Hibeyle patron oldu

Petrol fiyatları yüzde 3'e yakın yükseldi

- Londra Brent türü ham petrol yüzde 2,7, WTI tipi petrol yüzde 2,5 arttı

Petrol fiyatları yüzde 3'e yakın yükseldi

NEW YORK (AA) - Petrol fiyatları, Suudi Arabistan ve Rusya'nın yapmayı planladığı üretim artışının öngörülenden az olacağı beklentisiyle bugün yüzde 3'e yakın artış gösterdi.

Dünya genelinde en yaygın olarak kullanılan Londra Brent türü ham petrolün varil fiyatı cuma gününü 73,44 dolardan kapamasının ardından bugün yüzde 2,7 artışla 75,46 dolara kadar yükseldi.

ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varil fiyatı da cuma gününü 64,19 dolardan kapamasının ardından bugün 65,81 dolara kadar tırmanarak yüzde 2,5 artış kaydetti.

Uzmanlar, gelecek cuma günü Viyana'da yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısına işaret ederek, Rusya'nın OPEC ve OPEC dışı ülkelerin toplam üretimlerini günlük ortalama 1,5 milyon varil arttırmayı teklif ettiğini belirtti.

Ancak, bugün ABD basınında çıkan haberlere göre, OPEC ve OPEC dışındaki ülkelerin toplam üretimlerini günlük ortalama 300 bin ila 600 bin varil yükseltme planına daha sıcak bakıldığına yer verildi.

Analistler, petrol üretiminde yapılması planlanan artışın öngörülenden daha az olacağı beklentisiyle yatırımcıların petrol piyasasında alış pozisyonu aldığını ifade etti.

İlgili Galeriler
22. Dünya Petrol Kongresi 22. Dünya Petrol Kongresi
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
Anahtar Kelimeler:
Petrol FiyatlarıPetrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC)
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5