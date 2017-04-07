Petrol fiyatlarındaki yükseliş Rusya'nın beklentisini karşılamadı

MOSKOVA (AA) - Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile varılan anlaşma neticesinde petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin, Rusya’nın beklentisinin altında kaldığını bildirdi.

Başkent Moskova'da Rusya Enerji Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Dvorkoviç, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin başarılı koordinasyonu sayesinde, petrol fiyatlarına yönelik bazı sonuçların alındığını belirtti.

OPEC anlaşması sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin, Rusya’nın beklentisinin altında kaldığını vurgulayan Dvorkoviç, "Ancak herşeye rağmen fiyatlar istikrara kavuşmuş durumda ve durum eskisinden daha iyi. Bundan sonraki süreç, ABD’deki kaya petrolü süreci de dahil birçok unsura bağlı kalacak." ifadesini kullandı.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da OPEC anlaşmasıyla ilgili petrol şirketleriyle temasların sürekli olarak devam ettiğini dile getirdi.

OPEC anlaşmasının uzatılmasına yönelik Rusya'nın pozisyonuyla ilgili konuşmak için henüz erken olduğunu bildiren Novak, "Mevcut durumun değerlendirilmesinden sonra bir karara varacağız." dedi.

Rusya Enerji Bakanlığı tarafından bir süre önce yapılan açıklamada, ülkede günlük petrol üretiminin mart ayında OPEC anlaşmasından önceki son yüksek üretimin gerçekleştiği Ekim 2016’ya kıyasla günlük 202 bin varil azalarak, 11 milyon 46 bin varile gerilediği kaydedilmişti.