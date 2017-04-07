Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Öne Çıkanlar Veeam cityscape Pegasus Hava Yolları Andy Warhol Wall Street Journel
Yayın durdurma sektörü ceza
Yayın durdurma sektörü ceza
“Kuğu Gölü Balesi“, Antalya'da ikinci kez sahnelenecek
Kuğu Gölü Balesi Antalya'da
Türk sporunun altyapısı umut veriyor
Sporda altyapı umut veriyor
11 milyon dolara satıldı
11 milyon dolara satıldı
Sekiz yılda 6 milyar lira destek
8 yılda 6 milyar lira...

Petrol fiyatlarındaki yükseliş Rusya'nın beklentisini karşılamadı

- Rusya Başbakan Yardımcısı Dvorkoviç: - "OPEC anlaşması sonrası petrol fiyatında yaşanan yükseliş, Rusya'nın beklentisinin altında kaldı"

Petrol fiyatlarındaki yükseliş Rusya'nın beklentisini karşılamadı

MOSKOVA (AA) - Rusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy Dvorkoviç, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile varılan anlaşma neticesinde petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin, Rusya’nın beklentisinin altında kaldığını bildirdi.

Başkent Moskova'da Rusya Enerji Bakanlığı yetkilileriyle bir araya gelen Dvorkoviç, OPEC ve OPEC dışı ülkelerin başarılı koordinasyonu sayesinde, petrol fiyatlarına yönelik bazı sonuçların alındığını belirtti.

OPEC anlaşması sonrasında petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin, Rusya’nın beklentisinin altında kaldığını vurgulayan Dvorkoviç, "Ancak herşeye rağmen fiyatlar istikrara kavuşmuş durumda ve durum eskisinden daha iyi. Bundan sonraki süreç, ABD’deki kaya petrolü süreci de dahil birçok unsura bağlı kalacak." ifadesini kullandı.

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak da OPEC anlaşmasıyla ilgili petrol şirketleriyle temasların sürekli olarak devam ettiğini dile getirdi.

OPEC anlaşmasının uzatılmasına yönelik Rusya'nın pozisyonuyla ilgili konuşmak için henüz erken olduğunu bildiren Novak, "Mevcut durumun değerlendirilmesinden sonra bir karara varacağız." dedi.

Rusya Enerji Bakanlığı tarafından bir süre önce yapılan açıklamada, ülkede günlük petrol üretiminin mart ayında OPEC anlaşmasından önceki son yüksek üretimin gerçekleştiği Ekim 2016’ya kıyasla günlük 202 bin varil azalarak, 11 milyon 46 bin varile gerilediği kaydedilmişti.

İlgili Galeriler
Küresel Isınma Kurultayı Küresel Isınma Kurultayı
Yaşama Çıkarılan Çağrı Yaşama Çıkarılan Çağrı
İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep İbiza'ya Gitmek İçin 10 Sebep
37 Milyon Dolarlık Süper Yat 37 Milyon Dolarlık Süper Yat
Anahtar Kelimeler:
OpecPETROLRusyaRusya Başbakan Yardımcısı Arkadiy DvorkoviçRusya Enerji Bakanı Aleksandr Novak
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner5