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Petrol hırsızlarına ceza yağdı

- BOTAŞ'a ait Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı'ndan petrol hırsızlığı yapan 5 kişiye 12 yıl 6 ay ile 15 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezaları verildi

Petrol hırsızlarına ceza yağdı

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA - Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ'ye (BOTAŞ) ait ham petrol boru hatlarından hırsızlık yaparken yakalanan 5 kişi, 12 yıl 6 ay ile 15 yıl 7 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Şanlıurfa 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararına göre, Kerkük-Yumurtalık Ham Petrol Boru Hattı'nın Şanlıurfa il sınırlarından geçen bölümündeki boru hattına vana takarak hırsızlık yapan İsa A.'ya suçun işleniş biçimi, suçun işlendiği zaman ve yer, meydana gelen zararın ağırlığı ve failin kastındaki yoğunluk göz önünde bulundurularak toplamda 13 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Aynı suç sebebiyle sanıklar Fethi S. ve Salih Ç.'ye de 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmesi kararlaştırıldı.

Boru hattından sahte plakalı tankerle hırsızlık yapan Fevzi Y. ve Bozan Y.'ye ise toplamda 15 yıl 7'şer ay hapis cezası verildi.

Öte yandan, ham petrol hatlarından petrol hırsızlığı sebebiyle devam eden başka davaların da olduğu öğrenildi.

BOTAŞ'ın ham petrol boru hatlarından hırsızlık yaparken yakalanan kişilere, Türk Ceza Kanunu'nun 142. maddesi gereği suçun enerji nakline ait tesislerde işlenmesi nedeniyle nitelikli hırsızlık fiilinden 12 yıl hapis cezası veriliyor. Bu suçun gece işlenmesi halinde 143. madde gereği ceza 18 yıla kadar yükseltilebiliyor. Ayrıca, kamu malına zarar vermekten de 152. madde gereği toplamda 21 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

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