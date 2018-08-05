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Petrol işletme ruhsatı tahsisi

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, 1 şirkete 2 petrol işletme ruhsatı verildi.Konuya ilişkin ilanlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.Buna göre, Güney Yıldızı Petrol...

Petrol işletme ruhsatı tahsisi

İSTANBUL (AA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce, 1 şirkete 2 petrol işletme ruhsatı verildi.

Konuya ilişkin ilanlar Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Güney Yıldızı Petrol Üretim Sondaj Müteahhitlik ve Ticaret AŞ'ye biri Şırnak'ın İdil bölgesinde iki ayrı saha için 20 yıl süreyle geçerli olmak üzere iki petrol işletme ruhsatı verildi.

Ayrıca, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından bir adet petrol arama ruhsatı almak için başvuruda bulunduğu ilan edildi.

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Enerji Ve Tabii Kaynaklar BakanlığıPetrol Işletme RuhsatıResmi Gazete
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